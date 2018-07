Familias Sandinistas víctimas de ataques y saqueos del terrorismo golpista recibirán aporte solidario

La Compañera Vicepresidenta Rosario Murillo, anunció que este fin de semana se estará trabajando en apoyo a 70 Familias Sandinistas que fueron víctimas de ataques y saqueos por el terrorismo golpista en 5 departamentos.

Las familias van a recibir aportes solidarios para la reconstrucción de sus viviendas” dijo la Vicepresidente que enfatizó que esto no repara el daño emocional y la humillación que les causaron los terroristas golpistas a estas personas que viven en Granada, Carazo, Masaya, Managua y León.

“Ese terrorismo golpista, que Dios los perdone, que Dios los perdone, y que las instituciones que están dedicadas a identificar crímenes, criminales, y garantizar justicia, pues que se encarguen de la justicia.”, dijo la Vicepresidente.

“Nosotros no promovemos venganza, no promovemos rencor, no promovemos resentimientos, no promovemos crímenes de odio, queremos justicia, eso sí, justicia y reparación para las familias que sufrieron las acciones criminales del golpismo, del terrorismo golpista!”, reiteró la compañera Rosario.

La Vicepresidente dijo que lo que se busca es justicia y reparación para quienes perdieron seres queridos, justicia y reparación, para los secuestrados, torturados, violados, lesionados y para quienes perdieron viviendas y medios de trabajo, por culpa de los golpistas que deben pagar por los crímenes cometidos.