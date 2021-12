Familias del barrio Larreynaga son protagonistas de Jornada de Vacunación Voluntaria contra la COVID-19

La jornada de inmunización contra el Covid-19 llegó al barrio Larreynaga, en el Distrito IV de Managua, donde los brigadistas del Ministerio de Salud (Minsa) fueron recibidos por las familias.

La doctora Mary Katherina Lanzas, directora del Centro de Salud Francisco Buitrago, señaló que en la jornada de visita casa a casa para la vacunación voluntaria, habilitaron 12 equipos de trabajo integrados por 24 compañeros para visitar las aproximadamente mil 200 viviendas de este barrio.

“Queda demostrado que el gobierno está pendiente de nuestra salud, está pendiente de nuestra cultura. Yo ya me puse mis dos dosis y no me dio miedo y ninguna reacción”, manifestó la pobladora doña Fátima Hurtado.

La implementación de las visitas casa a casa para acercar la vacunación contra la Covid-19 a las familias nicaragüenses es parte de la estrategia que desarrolla el Minsa para garantizar un acceso total a la inmunización en el país.