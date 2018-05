Familiares buscan a mujer que desapareció mientras compraba en el Iván Montenegro

Muy angustiados se encuentran los familiares de Margarita Rosa Rodríguez Espinoza, de 31 años de edad, quien se encuentra desaparecida desde el pasado domingo cuando fue a comprar granos básicos al mercado Iván Montenegro.

Liseth Rodríguez, hermana de Margarita, dijo que al momento de salir de la casa la fémina vestía un jeans azul, camisa negra y sandalias verdes y hasta la fecha no contesta el celular.

“Ella tiene cuatro hijos de 2, 6, 7 y 15 años, y lo más chiquitos lloran todos los días preguntando por su mamá”, dijo Liseth Rodríguez, quien le pide a Margarita que la llame por teléfono y de información sobre su estado de salud y su paradero.

De acuerdo con sus parientes, Margarita Rodríguez es ama de casa y no tenía problemas con su esposo, por lo que no se explican por que no ha dado señales de vida.

Margarita Rosa Rodríguez Espinoza es blanca, baja, delgada, cabello castaño y ojos café y su usted sabe de su paradero favor llamar a los números 8756 – 5068 con su hermana Liseth Rodríguez; o al 8100 – 7628 con su esposo Juan Balladares.