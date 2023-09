Familia dolida seguirá buscando pena máxima para sujeto que asesinó a vendedora de cerdos en Rivas

En una sentencia que ha causado mucha polémica, el juez Distrito Penal de Juicio de Rivas, doctor Mario Barberena, condenó a 23 años de prisión al sujeto Jairo Noel Guzmán Fargas, quien fue declarado culpable por el asesinato de la comerciante de cerdos María Isabel Hernández, de 66 años.

Asimismo, el judicial dictó 13 años de cárcel por complicidad, a la detenida Ángela Cortez Palma, pareja del asesino.

Según las pruebas presentadas en el juicio, la víctima fue ultimada la tarde del 27 de abril de este año en el barrio Tomás Borge, de Cárdenas, cuando llegó a cobrar una deuda de diez mil córdobas a Guzmán Fargas, por la venta de dos cerdos.

Sin embargo, durante una discusión entre ellos, Guzmán Fargas golpeó en la cabeza con un tubo a doña María Isabel y luego, con la ayuda de su mujer, la arrastró hacia una letrina en desuso en el patio de la casa en donde la arrojaron.

Posteriormente, Guzmán Fargas lanzó un trozo de bloque en la frente de su víctima para rematarla, y para encubrir el crimen, llenaron la fosa con tierra y la cubrieron con basura y ramas.

Al no ver a doña María Isabel, la familia la reportó como desaparecida ante la Policía, y hasta el 3 de mayo cuando Guzmán Fargas, fue detenido por el Ejército mientras intentaba huir a Costa Rica, confesó que la había sepultado en la letrina.

El señor Augusto Nicolás Hernández dijo que apelarán las sentencias dictadas por el juez al sujeto Jairo Noel Guzmán Fargas, y su cónyuge Ángela Cortez Palmas, por el crimen atroz de María Isabel Hernández.

El hermano de la víctima agregó que la familia exige prisión perpetua para ambos asesinos.

«No estamos conforme con esa condena tan pequeña para los asesinos. Yo ya estoy viejo y si yo me los encuentro en la calle, no me importa ponerle plomo y desgraciarme la vida», expresó el doliente.