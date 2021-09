Falleció Arnoldo Guillén, maestro nicaragüense de la escultura

La madrugada de este lunes 27 de septiembre paso a otro plano de vida a los ochenta años de edad, el maestro de las artes plásticas Claudio Arnoldo Guillén Rodríguez, mejor conocido como Arnoldo Guillén, uno de los mayores exponentes de la pintura y la escultura de Nicaragua.

El pintor y escultor nicaragüense Arnoldo Guillén

El maestro Guillén fue integrante del grupo Praxis, merecedor de importantes galardones nacionales e Internacionales, y desde hacía varios años venía sufriendo de severas complicaciones en su salud, por lo cual recibía el total respaldo médico por parte del gobierno sandinista.

El historiador y promotor de la cultura nacional, Wilmor López Martínez, expreso a Tu Nueva Radio Ya que el arte nicaragüense, sufre hoy una irreparable pérdida, ya que después de Rodrigo Peñalba, Guillén fue uno de los grandes en el arte de la pintura y la escultura.

“Como pintor, se especializó en paisajes y retratos, y realizó numerosas exposiciones colectivas dentro y fuera de Nicaragua, bajo la dirección de la Escuela Nacional de Bellas Artes de 1979 a 1981”, expresó López.

Wilmor resaltó que el maestro Guillén tiene esculturas monumentales trabajadas en concreto, entre ellas están: La Virgen, de 10 metros de alto, ubicada en la rotonda Larreynaga, entre los distritos 4 y seis de Managua, la cual es una versión manerista de la escuela sevillana de escultura.

Otras obras de Guillén son el estilizado Simón Bolívar, de cinco metros, en el parqueo de la UNI; el Rigoberto López Pérez, también de cinco metros, en la Rotonda Universitaria; y el Che Guevara, diseño estructural metálico, de nueve metros instalado en el Ciprés.

Wilmor también se refirió a otros bustos, como los de Carlos Fonseca Amador y otro de Elena Arellano en la calle Real Xalteva, de Granada; dos más —uno del doctor Carlos Vega Bolaños y otro del profesor Cristóbal Rugama— ubicados en los colegios que llevan sus nombres; y uno más de Monseñor López Ardón, en Estelí.

Otras obras de Guillén son el “Nudo de los Scouts” localizado cerca de los semáforos del antiguo hospital militar y la escultura monumental, de cinco metros, de Rubén Darío junto a Sandino, ubicada a la entrada de la Casa de los Pueblos.

El último fue el fino trabajo con la técnica bajorrelieve, que muestra las efigies del Cacique Diriangén, Sargento Andrés Castro, General Benjamín Zeledón, General Augusto C. Sandino y Comandante Carlos Fonseca Amador, hablando sobre la unidad. La obra está ubicada en la Plaza de la Revolución en Managua.

Arnoldo Guillén fue ganador del Premio Especial “Juan Marinello” de la Bienal de Cuba, y es el único nicaragüense en tener una obra en el salón de los héroes latinoamericanos de la ONU, donde se encuentra un busto del general Augusto C. Sandino.

“En fin, la obra pictórica y escultórica del ometepino se ha concentrado en rendir excelente tributo a los héroes de la patria y a su tierra natal”, refirió el historiador.

El Gobierno Sandinista, a través del Instituto Nicaragüense de Cultura (INC), le otorgo en julio del 2015 un merecido homenaje al artista plástico nicaragüense, maestro Arnoldo Guillén, en saludo al 36 Aniversario del glorioso triunfo de la Revolución Popular Sandinista.

El homenaje se desarrolló desde el Salón de los Cristales del Teatro Nacional Rubén Darío, al que asistieron destacados artistas de la plástica nicaragüense. En este tributo, destacaron a Guillén como el mejor pintor y escultor, después del maestro Rodrigo Peñalba.

“Este homenaje me ha hecho olvidar el estado deplorable en que me encuentro, porque ha sido tan formidable, alegre; tan lleno de amor y cariño, que me ha llenado de muchas ilusiones”, sostuvo el pintor y escultor.

El co director del INC, compañero Arquitecto Luis Morales Alonso, recordó que con el triunfo de la Revolución Sandinista, en los años ochentas, los artistas plásticos de la Asociación Sandinista de Trabajadores de la Cultura (ASTC), crearon este homenaje en saludo al triunfo de la Revolución Sandinista, y la gesta heroica de nuestro pueblo.

También rememoró, que en ese entonces, los artistas plásticos se reunían en la casa del maestro Guillén, la cual era como un centro de encuentros, donde celebraban tertulias; cantaban y bailaban y se hablaba de arte.

“Los artistas plásticos hemos sido bien unidos, y nos hemos querido todos. Y todos hemos tenido la dicha de tener un norte muy claro, que ha sido la revolución”, destacó Morales.

En este sentido, expuso que el maestro Arnoldo Guillén fue de ese grupo privilegiado que seleccionó Rodrigo Peñalba por todos los puntos cardinales de Nicaragua, cuando se trajo a todos estos chavalos becados a la Escuela Nacional de Bellas Artes en Managua, en los años cincuenta y sesenta.

También explicó que Guillén, ha sido reconocido por su importante obra del retrato. En cultura y pintura, desarrolló extraordinarias piezas del poeta Rubén Darío y del General Augusto C. Sandino.

“Con su lenguaje abstracto, Guillén desarrolla una temática concentrada o fijada en los volcanes; las cuales se exhiben en la Colección Museo Julio Cortázar y en las galerías del Teatro Nacional Rubén Darío”, manifestó.

En este emotivo homenaje, la Unión de Artistas Plásticos Nicaragüenses, otorgó al maestro Guillén una carta réplica manuscrita por Sandino; y una foto oficial de Sandino, cuando contrajo matrimonio con Blanca Stella Aráuz.

En marzo del 2014, la Asamblea Nacional de Nicaragua le otorgó una prensión de gracia con carácter vitalicio al artista plástico Claudio Arnoldo Guillén Rodríguez, como un reconocimiento a su distinguida trayectoria artística en pro de la cultura nicaragüense.

Claudio Arnoldo Guillén Rodríguez nació el 18 de febrero de 1941, en Moyogalpa, Isla de Ometepe, en el departamento de Rivas. Fue alumno de la Escuela Nacional de Bellas Artes de 1955 a 1963, entre los catorce y veintidós años aprovechó al máximo las enseñanzas de los maestros: Rodrigo Peñalba (1908-1979) y Fernando Saravia (1922-2009).

“Mi amado padre Maestro Claudio Arnoldo Guillén Rodríguez, partiendo a otro plano de vida, gracias papi por todo lo que nos diste en enseñanza como ser humano, artístico, académicamente y el respeto infinito del amor a la patria, al FSLN, al Comandante Daniel y Rosario, quienes dispusieron todo para atender todos tus problemas de salud. Dios te recibe con los brazos abiertos y veremos a diario tus obras reflejadas en el firmamento, motivo inspirador para tus obras. Besos papi, por siempre”, escribió en Facebook, su hijo Milton Guillén Granera.

El cuerpo de Guillen recibirá homenaje póstumo hoy a las 3 de la tarde en el Palacio de la Cultura y luego será trasladado a una funeraria capitalina para ser velado.

Mañana martes, el féretro será llevado hacia el municipio de Moyogalpa, en la Isla de Ometepe, para darle cristiana sepultura en su tierra natal.

La Dirección y el colectivo de trabajadores de Tu Nueva Radio Ya envían su más sentido pésame a la familia doliente. El maestro de la plástica nicaragüense, Arnoldo Guillén ha fallecido. Descanse en la Paz del Señor.