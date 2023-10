Fallece Matthew Perry, el carismático actor de «Friends», dejando un vacío en el mundo del entretenimiento

El mundo del entretenimiento está de luto tras la trágica noticia del fallecimiento de Matthew Perry, el querido actor conocido por su icónico papel como Chandler Bing en la exitosa serie de televisión «Friends».

El actor Matthew Perry falleció el sábado a los 54 años de edad

Perry, de 54 años, murió el sábado en el jacuzzi de su residencia en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, dejando a sus fanáticos y colegas con un profundo sentimiento de pérdida.

Matthew, cuya carrera despegó gracias a su papel en «Friends» en la década de 1990, se convirtió en un ícono de la comedia televisiva.

Su interpretación de Chandler Bing, el sarcástico y encantador personaje, lo catapultó a la fama internacional y le valió el amor y la admiración de millones de seguidores en todo el mundo.

A lo largo de su carrera, Perry no solo dejó una huella indeleble en la televisión, sino que también participó en una variedad de proyectos cinematográficos y teatrales.

Su talento versátil y su carisma natural lo convirtieron en uno de los actores más destacados de su generación.

La noticia de su fallecimiento ha conmocionado a la industria del entretenimiento y a sus colegas de «Friends»; Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y David Schwimmer, quienes compartieron el escenario con Perry durante diez años en la exitosa serie, expresaron su pesar y ofrecieron condolencias a través de las redes sociales.

Hasta el momento, la causa exacta de la muerte de Matthew Perry no se ha revelado públicamente. La familia del actor ha solicitado respeto por su privacidad durante este difícil momento.

Matthew Perry fue un actor estadounidense conocido por su destacada carrera en el mundo del entretenimiento

Nació el 19 de agosto de 1969 en Williamstown, Massachusetts. Perry comenzó su carrera actoral en teatro y televisión a finales de los años 80 y principios de los 90, apareciendo en series como «Second Chance» y «Sydney».

Perry alcanzó la fama internacional gracias a su icónico papel como Chandler Bing en la exitosa serie de televisión «Friends», que se emitió desde 1994 hasta 2004. Su actuación como el sarcástico y carismático Chandler lo convirtió en uno de los personajes más queridos de la serie y en una figura destacada de la comedia televisiva.

A lo largo de su carrera, Perry participó en varias películas, incluyendo «The Whole Nine Yards», «The Whole Ten Yards», «Fools Rush In» y «17 Again». También prestó su voz para personajes animados en películas como «The Simpsons» y «The Kid».

Además de su trabajo en la pantalla, Perry incursionó en el teatro. Protagonizó la obra de teatro «The End of Longing» en el West End de Londres y en Broadway.

A pesar del inmenso éxito de «Friends», Perry tuvo varios proyectos televisivos después de la serie, incluyendo «Studio 60 on the Sunset Strip» y «The Odd Couple». También hizo apariciones en otras series populares.

A lo largo de su vida, Perry lidió con problemas de adicción y salud. Sin embargo, buscó tratamiento y apoyo para superar estos desafíos y se convirtió en un defensor de la recuperación y la salud mental.

Matthew Perry dejó una marca indeleble en la industria del entretenimiento y será recordado por su papel icónico en «Friends». Su versatilidad como actor y su talento humorístico lo convirtieron en un referente en la comedia televisiva.