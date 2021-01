Fallece Phil Spector, productor musical de The Beatles

El afamado productor musical Phil Spector falleció ayer sábado a los 81 años de edad mientras era trasladado de una celda hacia un hospital por complicaciones por el coronavirus.

Así lo dio a conocer el prestigioso portal de farándula TMZ, quienes reseñaron que él había sido diagnosticado hace un mes y tras haber sido hospitalizado y mostrar signos de mejoría volvió tras las rejas.

Spector, quien era considerado como un excéntrico y revolucionario productor musical, fue condenado a 19 años de prisión en el 2009 por el delito de homicidio en segundo grado en contra de la actriz Lana Clarkson en el 2003, con quien mantenía un noviazgo.

Su historia de éxitos

Su primer éxito musical producido fue «To Know Him is To Love Him» de The Teddy Bears; luego continuó cosechando éxitos tales como «You Lost that Lovin’ Feeling», «Unchained Melody», «You’re My Soul and Inspiration» entre otros de la banda The Righteous Brothers.

El produjo el album final de The Beatles titulado «Let It Be» así algunos trabajos en solitario de John Lennon como «Instant Karma» y «Imagine».

Fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en el año 1989.