Fallece “El Güero” de la serie “El Chapo”

El cine mexicano está de luto, con el fallecimiento del actor Juan Carlos Olivas, quien interpretó a “El Güero” en la serie de Netflix y Univisión “El Chapo”.

Según allegados al artista, Juan Carlos falleció por una complicación de un cáncer agresivo.

Las muerte fue confirmada por su compañero de trabajo, Marco de la O quien dijo estar sorprendido con la noticia y que lamenta que una persona tan joven haya partido.

Juan Carlos Olivas "El Güero" forever in our hearts and minds. Honored and blessed to had him on our team. You will never be forgotten. pic.twitter.com/S5O2kEJkYA

— El Chapo (@ElChapoLaSerie) April 27, 2018