Explosiones y disparos dejan varios heridos en un lujoso hotel de Manila

La cadena CNN informa de explosiones y disparos en un lujoso hotel de Manila, mientras una fuerza especial de la Policía se ha trasladado al lugar de los hechos.

Un video subido a las redes sociales muestra a una multitud que sale corriendo de uno de los edificios del complejo turístico.

En otra grabación se ve a varios heridos en el ataque siendo trasladados por ambulancias.

Según varios empleados hoteleros citados por CNN, un hombre armado y enmascarado abrió fuego contra turistas desde la segunda planta del complejo ubicado en la ciudad de Pásay, en la región de Gran Manila, cerca del aeropuerto internacional de Manila.

Witnesses say they saw a gunman "wearing a mask" at Resorts World Manila in Philippines https://t.co/ug2z7pYfFq https://t.co/uzI0bch1BD

— CNN International (@cnni) June 1, 2017