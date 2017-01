Exmánager de Juan Gabriel vende objetos que le regaló el cantante

El exmánager de Juan Gabriel, Joaquín Muñoz, informó que está vendiendo varios objetos que le regaló el cantante cuando ambos vivían en San Luis Potosí.

Detalló que en especial está ofertando una guitarra de Alberto Aguilera por más de un millón de pesos mexicanos.

“La guitarra ya tiene conmigo 38 años, la tengo desde 1979. Esta guitarra me la dio Alberto en San Luis, porque esta zona era nuestro campo de concentración. Y como venían muchos amigos a visitarnos, decidimos dejar la guitarra aquí en mi casa. Siempre cantábamos en la terraza”.

Joaquín le encargó a la agencia 69 Producciones y Medios que la venda por un valor de 1 millón de pesos.

“Juan me dijo, quédate tú con la guitarra, yo te la doy de recuerdo. Él me la dio para que la vendiera para la temporada de vacas flacas. Con esta guitarra hizo mi bella guitarra, yo la he tenido y necesito venderla porque me siento muy cansado, yo tuve cáncer, me pegué en las rodillas, entonces no me siento muy bien. La guitarra vale un millón de pesos y la voy a dar con una foto en donde está Juan con ella. La va a checar un perito valuador para que confirme la antiguedad”.