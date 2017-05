Ex Primer Ministro de Grecia resulta herido tras explosión en su vehículo

El ex primer ministro de Grecia, entre 2011 y 2012, Lucas Papademos, ha resultado herido por la explosión de un artefacto en el interior de su vehículo mientras circulaba por Atenas. El conductor del vehículo también ha resultado herido.

Former #Greek PM Papademos injured from blast of booby trapped envelope in car. pic.twitter.com/oyS7gulTQ0

— Aldin Abazović 🇧🇦 (@CT_operative) May 25, 2017