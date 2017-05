Su ex le arranca la cara a mordidas y le disfigura la cara (VIDEO)

Emilia Fernández, de 21 años, fue atacada por su expareja, quien sin piedad le mordió la cara y desfiguró el rostro cuando ella estaba saliendo de un boliche, en la localidad de Florencia Valera (Argentina), según el canal de YouTube El radar del Sur.

“Me crucé con mi ex y me empezó a insultar y como yo lo ignoraba, me agarró . Hacía fuerza para salir, para irme , pero me agarró y me mordió”, reveló la víctima María Emilia Fernández.

La joven tuvo que ser trasladada al hospital porque tenía una herida grave que casi se desangra. El agresor Claudio Lonel Pérez, de 21 años, le provocó un profundo corte con desprendimiento de tejidos.

Emilia presentó la denuncia a la comisaría tercera por lesiones agravadas, el acusado fue detenido y posteriormente liberado al cumplir sus horas de condena.