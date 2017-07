Ex de Laura Bozzo le contesta irónicamente

Este viernes Laura Bozzo aseguró a través de su cuenta de Twitter, que no hablaría más de la ruptura definitiva con Cristian Zuarez: “Informo que mi relación con Cristian terminó de manera definitiva, ruego no me llamen pues no quiero hablar más del tema”, finalmente cambió de opinión.

Informó que mi relación con cristian termino de manera definitiva,ruego no me llamen pues no quiero hablar más del tema🤗 — Laura Bozzo (@laurabozzo) July 7, 2017

Luego publicó una imáen de la nueva pareja de Cristian, pero luego lo borró.

La conductora peruana también publicó una encuesta en Twitter, donde le pedía a sus seguidores participen La pregunta expresa es: “Una mujer que se mete con un comprometido”. Y las opciones para elegir son dos: 1) Es una puta interesada. 2.

Cristian, quien fuera por casi 17 años novio de Laura, le respondió en su cuenta de Instagram con una foto de él dando la espalda, caminando sobre la arena rumbo al mar: “Que llegue a mi vida quien tenga que llegar, que se vaya quien se tenga que ir, que duela lo que tenga que doler y que pase lo que tenga que pasar”. Después de un rato, borró la imagen, pero la imagen quedó en su Facebook.