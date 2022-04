¡Nace Índigo! La hija de Evaluna y Camilo que podrá decidir su sexo cuando sea adult@

Evaluna y el cantante colombiano Camilo no quisieron saber el sexo de su bebé durante el embarazo, así que resultó una sorpresa saber que Índigo es una niña.

¡Evaluna y Camilo ya son padres de una niña!

Ricardo Montaner, padre de Evaluna, había revelado recientemente que el parto sería lo más natural posible, con ayuda de una partera y en la casa de la pareja.

Los seguidores han comenzando especular que Índigo ya habría nacido y todo comenzó por una publicación de broma de Ricardo Montaner, el compositor escribió en las redes sociales de Camilo que le había quitado el celular y dejo un mensaje en broma.

“Hola tribu me robé el celular de Camilo, ellos no van a salir, ni Camilo ni Eva, pero les quería decir que ya salió mi nueva canción “El día que me quieras” es un video muy bonito, entonces yo quiero aprovechar este espacio que me brinda la vida para que por favor para que por favor ingresen a YouTube y vean el video” dijo el cantautor desde la cuenta de Camilo Echeverry.

Un par de semanas antes Evaluna se sinceró al reconocer que no fue tan sencillo embarazarse y cómo enfrentó los obstáculos que se le presentaron.

“Los médicos me dijeron un millón de veces que no podía tener hijos y que iba a ser imposible por mis hormonas y por todas estas otras cosas que supuestamente no estaban bien en mi cuerpo” menciono en una entrevista.