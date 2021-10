Estudiante UNI es galardonado con el premio Rubén Darío del CSUCA

El arquitecto nicaragüense Pablo Espinoza Rubio, de 22 años, egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), logró conquistar por segunda vez el Premio Regional a la Excelencia Académica Rubén Darío.

Este galardón es extendido por el Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA) en reconocimiento a la calidad y dedicación académica.

Espinoza es oriundo de la ciudad de Managua y actualmente se encuentra colaborando en los procesos que la UNI aporta al desarrollo de Proyecto ReSoClima, que se gestiona desde la Dirección de Extensión.

Para mí es un honor y un placer, haber sido galardonado con el premio Rubén Darío, especialmente por el hecho de representar a mi carrera y a mi universidad a nivel centroamericano, expresó el joven.

Mi experiencia a nivel de vida académica ha sido enriquecedora y sobre todo muy dinámica, he tenido algunos altibajos, de vez en cuando problemas, así como espacios de muchas responsabilidades, y en todos ellos he contado con personas que me han motivado mucho dentro del ámbito académico, grandes profesores, compañeros de clases y amigos, agregó.

El Galardón se creó como un reconocimiento para aquellos estudiantes distinguidos académicamente y que sobresalen en el desarrollo del conocimiento científico, tecnológico y humanista de las diversas ramas del saber.

Es otorgado por el Consejo Superior Universitario de Centroamérica (CSUCA), a través del Consejo Regional de Vida Estudiantil (CONREVE), órgano encargado de asesorar, promover, fortalecer y generar iniciativas, programas y proyectos del área de Vida Estudiantil.



El premio le es entregado a los estudiantes de las universidades miembros del CSUCA, que actualmente corresponde a 24 universidades de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y Republica Dominicana.

Para la edición 2021 el acto de entrega será de forma virtual y la Sede será la Universidad Autónoma de Santo Domingo, de la Republica Dominicana y se realizará el miércoles 27 de Octubre del presente año.