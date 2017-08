Estudiante golpea a su compañera de clase en República Dominicana y video se viralizó (+VIDEO)

Circula en las redes sociales y se ha hecho viral un video donde un estudiante agrede a su compañera de clase en presencia de la maestra, en el Liceo Morayma Veloz de Baez en el municipio de Bayaguana de Monte Plata, en República Dominicana.

La agredida narró al respecto: “La profesora me llamo y me dijo, traeme tu cuaderno para corregirte la tarea, entonces yo le llevo el cuaderno a la profesora y viene Daniel López y me dice: permiso hija de perra y yo le dije que yo no me llamo así que yo tengo mi nombre y el amenazó con darme, pero yo no le hice caso yo estaba hablando con la profesora y viene ahí y me da una galleta y ahí empezó el pleito”

El Ministerio Público emitió una orden de arresto contra el estudiante que golpeó a una compañera en el liceo Morayma Veloz de Báez, en el municipio de Bayaguana, provincia Monte Plata.