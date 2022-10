Estudiante de medicina decide quitarse la vida debido al acoso laboral, en Ecuador

Un joven estudiante de medicina identificado como Fabricio López decidió quitarse la vida tras ser víctima de acoso laboral en el Hospital de Ambato, en Ecuador.

El joven se encontraba en el último año de su carrera de medicina y se encontraba bajo tratamiento psicológico porque sufría de depresión, lo que finalmente terminó con su paz mental según sus propias publicaciones en la red social de Facebook.

Según algunos chat de Whatsapp filtrados en Internet, Fabricio comentó a su familia sobre su calvario: “Todo me dicen que hago mal, no tengo tiempo para nada, ni para tomar mis pastillas y me estoy deprimiendo“.

En otras conversaciones filtradas revela que su psicóloga le ordenó tomar sus medicamentos pero que no tiene ni para comer, ni para sus pasajes y señaló que se sentía cansado y sin ganas de vivir.

Papá del estudiante denuncia abusos

El señor Washington López, padre de la víctima, denunció a la Radio Pichincha de Ecuador, que las autoridades no han dado ninguna respuesta a la situación y que incluso los compañeros de su hijo han recibido amenazas para hacer que el caso se “enfríe”.

“Hay amenazas a los compañeros y me uno a la solidaridad de los internos del Hospital de Ambato y amigos que tuvo Fabricio. Por el miedo a las represalias y a las autoridades los muchachos prefieren quedarse callados”, aseguró.

“Las enfermeras y personal médico sabían que acarreaba esta situación y lo conocían muy bien. Por las pastillas que tomaba eso le causaba mucho sueño, él era un excelente estudiante su sueño era ser neurocirujano”, reveló el padre de Fabricio.

Alerta en el sistema de salud de Ecuador

El médico ecuatoriano Giovanny Contreras aseguró en su perfil de Facebook que lo sucedido con Fabricio se repite diariamente en los hospitales del Ecuador.

“Hospitales en donde nuestros internos son maltratados y humillados dentro de sus áreas de rotación por el simple hecho de ser estudiantes y estar aprendiendo”, aseveró.