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Estos son los rosters de los 20 equipos del Pomares 2023

Por Jhonny Martínez

Publicado el

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Aquí les dejamos los rosters de los 20 equipos que participarán en el torneo de béisbol nicaragüense Germán Pomares 2023.

Este viernes 17 de febrero dará inicio el campeonato nacional de béisbol Germán Pomares 2023, donde los Indios del Bóer defenderán el título conseguido ante los Dantos la temporada pasada.

Bóer

LANZADORESCATEGORIA
JIMMY BERMUDEZM
MIGUEL ROJASU28
SANTOS JARQUINU28
WILFREDO MIRANDAU28
ALGER HODGSONU28
HEBERTO PEREZU28
JAVIERD VADOU23
DANNY HERRERAU23
ELDER MARTINEZU23
ANDRES RIVERAU18
BRYNER HERRERAU18
RECEPTORESCATEGORIA
WISTON DAVILAM
ALVARO RUBIU28
INFIELDERSCATEGORIA
DARREL CAMPBELLM
SANDY MORENOU28
JESUS LOPEZU28
MELVIN PEREZU23
MIKE LOAISIGAU23
CRISTHIAN MORENOU23
JOSETH FLORESU18
OUTFIELDERSCATEGORIA
JAVIER ROBLESM
BISMARCK RIVERAU28
CARLOS BRAVOU23
LESTER LOPEZU18
UTILITYCATEGORIA
WUILLIANS VASQUEZM
CUERPO TECNICOCARGO
SANDY MORENOMANAGER
RONALD TIFFERCOACH
DANILO SOTELOCOACH
DOMINGO MORENOCOACH
ALVARO LOPEZCOACH
MARIO PEÑACOACH
Roster del boer german pomares 2023

Dantos

LANZADORESCATEGORIA
JORGE BUCARDOM
RONALD MEDRANOU28
CARLOS BERRIOSU28
KEVIN RAMIREZU28
CARLOS PEREZU28
MILTON QUINTANAU28
ANGEL OBANDOU28
CHRISTOPHER OSORIOU23
EYNER CASTROU23
DANIEL CERDAU23
RECEPTORESCATEGORIA
LEONARDO ORTIZU28
RICARDO DUMASU23
JANIOR MONTES R.U18
INFIELDERSCATEGORIA
OFILIO CASTROM
RONALD GARTHM
JONATHAN LOAISIGAM
BENJAMIN ALEGRIAU28
ALDO ESPINOZAU28
LESTER MAIRENAU23
MISAEL PEREZU23
OUTFIELDERSCATEGORIA
OMAR MENDOZAU28
WILLIAM RAYOU28
JOSE D. RAYOU23
BRYAN RUIZU18
DEREK LOAISIGAU18
CUERPO TECNICOCARGO
OMAR CISNEROSMANAGER
NORMAN CARDOZECOACH
YADER ROACOACH
FRANKLIN LOPEZCOACH
LUIS MIRANDACOACH
GUSTAVO MARTINEZCOACH
Roster de los dantos german pomares 2023

Boaco

LANZADORESCATEGORIA
ISMAEL SEVILLAM
VICTOR LOPEZM
MARCOS VALLEM
LEYDER MEMBREÑOM
HOLDER OBANDOU28
LUIS JARQUINU28
DARVIN RIVASU28
GEOVANY OBANDOU23
HANYELL TOLEDOU23
ARVIN VELASQUEZU18
RECEPTORESCATEGORIA
ALEXANDER PALACIOSU28
CELSO ARAUZU28
FRANGIO CANTILLANOU23
INFIELDERSCATEGORIA
MARIO VARGASM
KEVIN ARROLIGAU28
EDWING BRICEÑOU28
NEMESIO CHAVARRIAU23
NICKS CASTILLOU23
BRYAN OBANDOU18
EINER IBARRAU18
OUTFIELDERSCATEGORIA
MANUEL CUBASU28
LUIS SEQUEIRAU28
REYNALDO LUNAU23
ROBERTO BERMUDEZU23
MIGUEL GONZALEZU23
CUERPO TECNICOCARGO
JULIO QUIÑONEZMANAGER
MARTIN REYESCOACH
MARTIN SEQUEIRACOACH
JUSTO RIVASCOACH
KELVIN GARCIACOACH
RAYDEL MIRANDACOACH
Roster de boaco german pomares 2023

Carazo

LANZADORESCATEGORIA
OMAR ABURTOM
HILARIO URBINAM
WALMARO TORREZM
KEVIN VALLEU28
BISMARCK RUIZU28
SHENDELL BENARDU28
MIGUEL SUAZOU28
JEANS CALDERONU23
ANGEL MUNGUIAU23
JOSUE TOLEDOU18
JEYNER SANCHEZU18
RECEPTORESCATEGORIA
CRISTHIAN URBINAU28
LUIS GONZALEZU23
INFIELDERSCATEGORIA
LENIN AGUIRREM
ELMER ESPINOZAM
LAZARO RUIZU28
KEVIN CHAVEZU28
DARWING MENDOZAU23
WILLIAMS VASQUEZU23
NORMAN IBARRAU18
OUTFIELDERSCATEGORIA
JILTON CALDERONM
JOSE MENDOZAU28
ENGHEL ALVARADOU23
VICTOR CASTILLOU23
BYRON SELVAU18
CUERPO TECNICOCARGO
ANIBAL VEGAMANAGER
JUAN ESPINOZA B.COACH
JUAN ESPINOZA P.COACH
FREDDY COREACOACH
FRANCISCO MOJICACOACH
DORIAN GARCIACOACH
Roster del carazo german pomares 2023

Caribe Norte

LANZADORESCATEGORIA
YORLING DELGADILLOM
ELDO THOMASM
ERNESTO GLASGONM
EMUS GLASGOWU28
ROY DOUGLASU28
DUQUE HEBBERTU23
JAISON MONTOYAU23
MIKE HEMLOCKU23
LARRY ALVAREZU23
DOYLE CAMPBELLU23
GREGG FERRERAU18
RECEPTORESCATEGORIA
DANLY PINOCKU28
SCHEEYLOON LOPEZU23
INFIELDERS
JAIRO OSORNOM
HORBY GARTHU28
ADAN WILLIAMSU28
ERLY THOMPSONU23
JEYZER SALAZARU23
JERAL ZAMORAU23
TISHAN ASTINU18
OUTFIELDERS
ROMMEL MENDOZAM
JOSE MARTINEZU28
HERSELL WEBSTERU18
DENZEL GAMMIEU18
UTILITYCATEGORIA
DESLER PINNERM
CUERPO TECNICOCARGO
ASIEL MORALESMANAGER
CHARLES MALONCOACH
ELMOR RIVERACOACH
CAREL LAMPSONCOACH
BISMARK CHOWCOACH
ODLEN QUINNCOACH
Roster del caribe norte german pomares 2023

Caribe Sur

LANZADORESCATEGORIA
JASAEL BARRIOSM
BRUSLI GAMBOAU28
KENWORD BURTONU28
ROBERTO INGRAMU28
JUAN GAYTANU23
SHELION CAYASSOU23
DONOVAN HOLMESU23
SHYRON RAMIREZU23
JOURDYN BUDIERU23
RECEPTORESCATEGORIA
JARLY BLACKAUSEU28
FRANCISCO GARCIAU23
INFIELDERSCATEGORIA
DEBRIE BENNETHM
CHESLOR CUTHBERTM
EFRAIN TAYLORU23
ALEC OWU23
JORSELL SIMONU23
ORSON DOWNSU18
GUYSON HODGSONU18
LOCHMAN WOODSU18
OUTFIELDERSCATEGORIA
DWIGHT BRITTONM
MARK JOSEPHM
GEAN RIGBYU28
JHOSMAR CORTEZU28
DARREN BRITTONU23
THURMAN WATTSU23
CUERPO TECNICOCARGO
JERRY LEVYMANAGER
ANTHONY RIGBYCOACH
WINSTON ROECOACH
WITHMORE HODGSONCOACH
MURLE CUTHBERTCOACH
ENSWORD CUTHBERTCOACH
Roster del caribe sur german pomares 2023

Chinandega

LANZADORESCATEGORIA
WALTER LOPEZM
JESUS GARRIDOU28
JULIO SEVILLAU28
LUIS SOMARRIBAU28
VICTOR LOPEZU28
JOVANY CANALESU23
AXEL ZAPATAU23
HAROLD ROMEROU23
MARIO RODRIGUEZU23
ERWIN SOSAU18
RECEPTORESCATEGORIA
RONALD RIVERAM
ENMANUEL TRUJILLOU23
MILTON OCONORU23
INFIELDERSCATEGORIA
JORGE NARVAEZM
SAMUEL PADILLAU28
LARRY MEDINAU28
MIGUEL MENDEZU28
ELIAN MIRANDAU28
OLMAN CENTENOU28
STEVEN MATAMOROSU23
LUIS HUERTAU23
OUTFIELDERSCATEGORIA
MESAC LAGUNAM
ISAAC MONDRAGONU23
DENIS VARGASU18
AMILKAR NUÑEZU18
CUERPO TECNICOCARGO
WILLIAM JUAREZMANAGER
PROSPERO GONZALEZCOACH
OSWALDO MAIRENACOACH
MANUEL DORMESCOACH
ADOLFO MATAMOROSCOACH
MARVIN MORADELCOACH
Roster de chinandega german pomares 2023

Chontales

LANZADORESCATEGORIA
JOSE D. RUGAMAM
JOSE VILLEGASM
ERASMO REYESM
NORWIN CHAVARRIAU28
EDDLER REYESU23
KEVIN CHAVARRIAU23
ELDER PINEDAU23
ANGEL CANALESU23
ALBIN RUGAMAU23
MAYKEL SERRANOU23
DANI ROCHAU18
RECEPTORESCATEGORIA
OSCAR HURTADOU28
JEFFERSON VARGASU23
INFIELDERSCATEGORIA
IVAN HERNANDEZM
DERICK HEBBERTU28
CARLOS CRUZU23
HASDANNY ORTEGAU18
OUTFIELDERSCATEGORIA
SANDY BERMUDEZM
JOSE HURTADOU28
CRISTHIAN SANDOVALU23
DARWIN HURTADOU23
EYKEL GARAYU23
LUIS MENDOZAU18
UTILITYCATEGORIA
JUAN C. GONZALEZM
GUSTAVO ARANAU23
CUERPO TECNICOCARGO
JIMMY GONZALEZMANAGER
ELIESER GONZALEZCOACH
OSCAR GONZALEZCOACH
ROBERTO ESPINOCOACH
MIGUEL PEREZCOACH
CARLOS MORLACOACH
Roster de chontales german pomares 2023

Estelí

LANZADORESCATEGORIA
ESTEBAN PEREZM
FELIX CARRASCOM
ELVIN GARCIAM
QUESTER HERNANDEZM
ERICK RODRIGUEZU28
PORFIRIO AROSTEGUIU28
CARLOS RODRIGUEZU23
EDUARDO TORRESU23
BRYAN MONTANOU23
JEFRY TERCEROU23
JOSE MARTINEZU18
RECEPTORESCATEGORIA
NOLAN CRUZM
INFIELDERSCATEGORIA
OMAR OBREGONM
JACKSELL MAIRENAU28
HAXEL CARRASCOU23
WESLLYNG V. GALLOU23
DARWIN CENTENOU23
MARCELL VILLAREYNAU23
EVER CALDERONU23
LENNER GUTIERREZU18
JAIRO MENDOZAU18
OUTFIELDERSCATEGORIA
WILLIAM SOLISU28
BRAYAN TRUJILLOU28
JOSE GADEAU23
FRANCISCO CRUZU23
CUERPO TECNICOCARGO
IVOISES FLORESMANAGER
JENRY ROACOACH
LAZARO GONZALEZCOACH
NORGEN MELGARACOACH
JULIO REYESCOACH
ELVIN OROZCOCOACH
Roster de esteli german pomares 2023

Granada

LANZADORESCATEGORIA
JACINTO CARREROM
CAIRO MURILLOU28
GABRIEL VELIZU28
JEFFERSON MARTINEZU28
JULIO RAUDEZ R.U2B
LESTER ARIASU28
NOEL JARQUINU28
KENY CRUZU23
RONALD CHAVARRIAU23
ANDY GUIDOU23
MAYNOR VADOU18
RECEPTORESCATEGORIA
MELVIN NOVOAU28
NORVIN CABRERAU28
EDMERSON CASTROU23
INFIELDERSCATEGORIA
IVAN MARINM
DARWIN SEVILLAM
HAROLD MORALESU28
JEFFERSON LOPEZU23
DEVIS PASOSU2
ANTHONY CARDOZAU23
OUTFIELDERSCATEGORIA
SAIR VASQUEZU23
JUNIOR ORTEGAU23
DYLLAN MARTINEZU23
JEYRETH BARBOZAU18
RAYLING ROJASU18
CUERPO TECNICOCARGO
EDDY TALAVERAMANAGER
JULIO C. RAUDEZCOACH
JOSE GOMEZCOACH
ARMANDO HERNANDEZCOACH
ANDREW MURPHREECOACH
ROMMEL MARENGOCOACH
Roster de granada german pomares 2023

Jinotega

LANZADORESCATEGORIA
YERIS GONZALEZU28
HARVIN TALAVERAU28
BRYAN HERRERAU28
DEYLING LOPEZU23
JACKSON RIZOU23
JOCKSAN AVERRUZU23
CHRISTIAN HERRERAU23
NOEL MAIRENAU23
CHRISTIAN GADEAU23
JHORFRANK GONZALEZU18
RECEPTORES
JUAN BLANDONM
RAFAEL ESTRADAM
NILSON ZELEDONU28
INFIELDERSCATEGORIA
HARVY GUTIERREZM
MAYCOL CONTRERASM
EDDY AVERRUZM
ROBIN ZELEDONU28
NORLAND HERNANDEZU23
YOHANY HERRERAU23
MAYNOR CANOU23
JEFFERSON PERALTAU23
OUTFIELDERSCATEGORIA
ERICK ESTRADAU28
LESTER RIZOU23
ERWIN PICADOU18
EDSON MARTINEZU18
CUERPO TECNICOCARGO
SERGIO MENAMANAGER
GONZALO LOPEZCOACH
MILTON VILLAGRACOACH
ARIEL FLORESCOACH
JABIER HERRERACOACH
Roster de jinotega german pomares 2023

León

LANZADORESCATEGORIA
JUNIOR TELLEZM
FIDENCIO FLORESM
JOAQUIN ACUÑAM
MAYNOR GUTIERREZU28
FERNANDO CARMONAU2B
LUIS CENTENOU28
FERNANDO MEJIAU23
BRYAN TORRESU23
KENNYN MARTINEZU23
NEUDAR GARCIAU18
RECEPTORESCATEGORIA
EDUARDO ARAUZU23
YOSSER GARCIAU18
MAURICIO BENAVIDEZU18
INFIELDERSCATEGORIA
MARVIN MARTINEZM
BRAYAN OSEJOU28
KEVIN ORTEZU28
WANDLEY OCONU28
ROMMEL GOMEZU23
NIEPSEL GOMEZU18
MARTIN DELGADOU18
OUTFIELDERSCATEGORIA
ARNOL RIZOM
NORLANDO VALLEM
ACNER OLIVASU28
BRAYAN OLIVASU23
OSCAR BLANCOU23
CUERPO TECNICOCARGO
SANDOR GUIDOMANAGER
ADRIAN MORENOCOACH
ALVARO PALACIOSCOACH
DENIS MERCADOCOACH
BARNEY BALTODANOCOACH
FIDENCIO DELGADOCOACH
Roster de leon german pomares 2023

Madriz

LANZADORESCATEGORIA
ALEXIS HERNANDEZU28
DONALD ACEVEDOU28
VICTOR GARCIAU28
JAHDIEL TORREZU28
GENARO TORREZU23
ELIAN LAZOU23
FREDDY VASQUEZU23
ENGELS MUÑOZU23
DARIEL JARQUINU23
ELDER MARTINEZU18
FRANCISCO SOLISU18
RECEPTORESCATEGORIA
WILDER SEVILLAU28
INFIELDERSCATEGORIA
MARBELL OLIVASM
AVENER GONZALEZM
ELDER PERALTAM
JOSE HERRERAM
CARLOS CARRASCOUS
JUAN LOVOU23
JANIER GONZALEZU23
RAALEYD OLIVASU23
EDDY LAGOSU18
OUTFIELDERSCATEGORIA
KENDAL RODRIGUEZU28
RUDYS RODRIGUEZU23
ROGER MORALESU23
LUIS LOZAU18
CUERPO TECNICOCARGO
JUAN INCERMANAGER
ORLANDO CUEVASCOACH
SANDER CRUZCOACH
JUAN P. MERCADOCOACH
LUIS ARAUZCOACH
GERARDO MORALESCOACH
Roster de madriz german pomares 2023

Masaya

LANZADORESCATEGORIA
ALVARO MEMBREÑOM
MARLON AGUIRREM
GERALD ROJASM
KEVIN REYESM
CARLOS ALEMANM
JEFFERSON LOPEZU28
JONATHAN LOPEZU28
OLIVER ESPINOZAU28
FRANCISCO GOMEZU23
KEVIN BLANDONU23
CRISTOBAL GUZMANU23
RECEPTORESCATEGORIA
RODOLFO BONEU23
BRYANT TUCKLERU18
INFIELDERSCATEGORIA
CRISTOPHER CERDAU28
CARLO A. CALDERAU28
FREDDVIL CHEVEZU23
YAROL RAMIREZU23
CARLOS ESPINOZAU23
JOSE GARAYU23 
ENMANUEL ABURTOU23
CESAR AGUILERAU18
OUTFIELDERSCATEGORIA
RENATO MORALESM
JEFFERSON TORREZU28
EDGARD MARENCOU18
HELMUTH LOPEZU18
CUERPO TECNICOCARGO
ELOY MORALESMANAGER
VICTOR AVELLANCOACH
YADER HODGSONCOACH
FREDDY CHEVEZCOACH
BISMARCK GUADAMUZCOACH
JOSE L. QUIROZCOACH
Roster de masaya german pomares 2023

Las Minas

LANZADORESCATEGORIA
OSCAR CHOWM
BISMARCK SALAZARM
JIMNIN CHAVARRIAU28
RUDY SOZAU28
NELSON OCHOAU28
EFRAIN FLORESU28
ALVARO AMADORU28
URIEL MARTINEZU23
HEYTON MAIRENAU23
MILDER MORENOU23
DAVID GARCIAU23
RECEPTORESCATEGORIA
JAIME VEGAU23
INFIELDERSCATEGORIA
SCOTT PATTERSONM
ROBERTO MARTINEZM
YESLING MEMBREÑOM
NOEL PORRASU28
JOSUE GONZALEZU18
MIGUEL JIMENEZU18
LEONARDO GARCIAU1s
OUTFIELDERSCATEGORIA
DAVID SOZAM
YADER MANZANARESU28
JOSE ROMEROU23
JERALD DAVILAU23
MAYNOR GRANADOSU23
UTILITYCATEGORIA
YELDRIN ON SANGU23
CUERPO TECNICOCARGO
GILBERT SMITHMANAGER
DANILO ALVAREZCOACH
BENIMNO ARAUZCOACH
NED ELLISCOACH
MANUEL HURTADOCOACH
EMILIANO SANCHEZCOACH
Roster de las minas german pomares 2023

Matagalpa

LANZADORESCATEGORIA
WILDER RAYOM
BERMAN ESPINOZAM
FRANCISCO VALDIVIAM
JESUS CENTENOM
GUILLERMO MENDEZU28
LENIN MORANU28
JOSE SUAREZU28
STANLING OROZCOU23
LUIS BERMUDEZU23
MILTON CASTILLOU23
JEAN GUERREROU18
RECEPTORESCATEGORIA
HOLMAN OROZCOU23
JOSE MIRANDAU23
INFIELDERSCATEGORIA
EVERT ANDINOM
ENMANUEL TREMINIOU28
JAIRO MENDOZAU28
JOSE S. OROZCOU28
YERVIN VALDIVIAU28
YORVIN URBINAU23
GEYSON ESPINOZAU23
OUTFIELDERSCATEGORIA
JOHNNY TREWINU28
KELVIN VEGAU28
JAIRO MAIRENAU23
CRISTOFER SORIANOU18
JOSE JARQUINU18
CUERPO TECNICOCARGO
STARLING SOTOMANAGER
DOUGLAS DUMASCOACH
ABEL SOBALVARROCOACH
LENIN GRANADOSCOACH
FRANKLIN SANCHEZCOACH
WILLY PAREDESCOACH
Roster de matagalpa german pomares 2023

Nueva Segovia

LANZADORESCATEGORIA
WILMAN QUIÑONEZM
ABELARDO CHAVARRIAM
WILLIAM RUIZU28
ADONIS ACUÑAU28
NORVIN ROMEROU23
SANTOS GOMEZU23
EVERT LAGOSU23
LENDER SALCEDOU23
WILMAN REYESU18
CARLOS SAENZU18
RECEPTORESCATEGORIA
ISAAC SANCHEZU23
SANDY PASTRANAU23
INFIELDERSCATEGORIA
DARWING VALLADAREZU28
CRISTHIAN MARINU28
YEFIRN ZEPEDAU28
JORGE CABALLEROU23
HYKER CERNAU23
ENDY REYESU18
CRISTHIAN PERALTAU18
OUTFIELDERSCATEGORIA
RAMON FLORESM
NEYVER VALLADAREZU23
YASMIR HERRERAU23
SANDER CRUZU18
WILFREDYS HERRERAU18
UTILITYCATEGORIA
HAROLD RUIZU23
CUERPO TECNICOCARGO
HUBERT SILVAMANAGER
RAMON MARCELINOCOACH
DIEGO SANDINOCOACH
GUILLERMO MACIASCOACH
OSCAR MAIRENACOACH
ROBERTO REYESCOACH
Roster de nueva segovia german pomares 2023

Río San Juan

LANZADORESCATEGORIA
GILMER SOTOM
ADIN GAYTANM
YARIS ARAUZU28
DEYNER OCAMPOU23
MAURICIO GURDIANU23
LEONARDO PINEDAU23
BISMARCK MADRIGALU23
DEYVI GAITANU18
LUIS MARTINEZU18
MANUEL MAYORGAU18
RECEPTORESCATEGORIA
JASON PALACIOSM
EDGARD OSORIOU28
ELIAS MENAU18
INFIELDERSCATEGORIA
ERICKSON BERMUDEZM
JAROTH SANDOVALU28
JUAN ARANAU28
ANDY MORALESU28
FELIX ACEVEDOU23
MARVIN MAROTTAU23
MANUEL PORRASU23
ADIEL ALANIZU18
RODRIGO VALLECILLOU18
OUTFIELDERSCATEGORIA
ANDY SIRIASU23
DEYVIN HURTADOU23
UTILITYCATEGORIA
BREYDIN DELGADOU23
CUERPO TECNICOCARGO
MELVIN CASTAÑEDAMANAGER
JUAN SILVACOACH
JUAN P. LOPEZCOACH
JUAN CARCAMOCOACH
LEONEL GUADAMUZCOACH
ROGER ORTIZCOACH
Roster del rio san juan german pomares 2023

Frente Sur Rivas

LANZADORESCATEGORIA
JUAN BERMUDEZM
JHORDY OLIVASU28
CARLOS MORALESU28
FIDEL ESTRELLAU28
DARWING LOPEZU28
DANILO BERMUDEZU28
LUIS BALTODANOU23
NIXON MUÑOZU23
ALEX DINARTEU23
FRANCISCO ROBLETOU23
RECEPTORESCATEGORIA
SANTIAGO JIMENEZM
MARIO PASOSU28
SANTIAGO JIMENEZ JRU23
INFIELDERSCATEGORIA
BECKER MORALESU28
EDGARD LOPEZU28
CARLOS MALIAÑOSU23
KEVIN MIRANDAU23
CARLOS MUÑOZU23
EDUARDO CHAVEZU23
DEYNER LOPEZU18
OUTFIELDERSCATEGORIA
IVAN TORRESU28
ALVARO ACEVEDOU28
JHERFERSON CORTEZU23
JOSE MENAU18
ANGELO SOBALVARROU18
CUERPO TECNICOCARGO
ANTENOR LOPEZMANAGER
EDDY OBREGONCOACH
ERNESTO HENRIQUEZCOACH
ADOLFO ALVAREZCOACH
EVERT MORACOACH
JOHNYS ALVAREZCOACH
Roster del frente sur rivas german pomares 2023

Zelaya Central

LANZADORESCATEGORIA
FRANCISCO OPORTAM
NELSON MARTINEZM
EDDYS FLORESM
GOFFREY BENNETTU28
JAYNER GARCIAU28
KEYLIN GARCIAU28
OSLEYER MARINU23
GARLOS GARCIAU23
MARVIN PEREZU23
RECEPTORESCATEGORIA
JAIRO GARCIAU23
KEYNOR SOBALVARROU18
JOSE BENAVIDEZU18
INFIELDERSCATEGORIA
SHEYLON PUTCHIEM
KEISON DUFFISU28
YEMMER BENEDITHU28
CARLOS CASTILLOU23
EYNER TORRESU
GILBERTO CASTILLOU23
OUTFIELDERSCATEGORIA
ALVIN DIAZM
HENRY BURTONM
JORGE GAITANU28
JOSE MIRANDAU23
GILBERTH MARTINEZU23
JADER APLICANOU23
JUAN MENDOZAU18
CUERPO TECNICOCARGO
EBELIO JARQUINMANAGER
FRANCISCO CRUZCOACH
RAMON SOLANOCOACH
MAXIMO HURTADOCOACH
MELBIN BERMUDEZCOACH
NEYMER FAJARDOCOACH
Roster de zelaya central german pomares 2023
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