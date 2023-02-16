Estos son los rosters de los 20 equipos del Pomares 2023

Aquí les dejamos los rosters de los 20 equipos que participarán en el torneo de béisbol nicaragüense Germán Pomares 2023.
Este viernes 17 de febrero dará inicio el campeonato nacional de béisbol Germán Pomares 2023, donde los Indios del Bóer defenderán el título conseguido ante los Dantos la temporada pasada.
Bóer
|LANZADORES
|CATEGORIA
|JIMMY BERMUDEZ
|M
|MIGUEL ROJAS
|U28
|SANTOS JARQUIN
|U28
|WILFREDO MIRANDA
|U28
|ALGER HODGSON
|U28
|HEBERTO PEREZ
|U28
|JAVIERD VADO
|U23
|DANNY HERRERA
|U23
|ELDER MARTINEZ
|U23
|ANDRES RIVERA
|U18
|BRYNER HERRERA
|U18
|RECEPTORES
|CATEGORIA
|WISTON DAVILA
|M
|ALVARO RUBI
|U28
|INFIELDERS
|CATEGORIA
|DARREL CAMPBELL
|M
|SANDY MORENO
|U28
|JESUS LOPEZ
|U28
|MELVIN PEREZ
|U23
|MIKE LOAISIGA
|U23
|CRISTHIAN MORENO
|U23
|JOSETH FLORES
|U18
|OUTFIELDERS
|CATEGORIA
|JAVIER ROBLES
|M
|BISMARCK RIVERA
|U28
|CARLOS BRAVO
|U23
|LESTER LOPEZ
|U18
|UTILITY
|CATEGORIA
|WUILLIANS VASQUEZ
|M
|CUERPO TECNICO
|CARGO
|SANDY MORENO
|MANAGER
|RONALD TIFFER
|COACH
|DANILO SOTELO
|COACH
|DOMINGO MORENO
|COACH
|ALVARO LOPEZ
|COACH
|MARIO PEÑA
|COACH
Dantos
|LANZADORES
|CATEGORIA
|JORGE BUCARDO
|M
|RONALD MEDRANO
|U28
|CARLOS BERRIOS
|U28
|KEVIN RAMIREZ
|U28
|CARLOS PEREZ
|U28
|MILTON QUINTANA
|U28
|ANGEL OBANDO
|U28
|CHRISTOPHER OSORIO
|U23
|EYNER CASTRO
|U23
|DANIEL CERDA
|U23
|RECEPTORES
|CATEGORIA
|LEONARDO ORTIZ
|U28
|RICARDO DUMAS
|U23
|JANIOR MONTES R.
|U18
|INFIELDERS
|CATEGORIA
|OFILIO CASTRO
|M
|RONALD GARTH
|M
|JONATHAN LOAISIGA
|M
|BENJAMIN ALEGRIA
|U28
|ALDO ESPINOZA
|U28
|LESTER MAIRENA
|U23
|MISAEL PEREZ
|U23
|OUTFIELDERS
|CATEGORIA
|OMAR MENDOZA
|U28
|WILLIAM RAYO
|U28
|JOSE D. RAYO
|U23
|BRYAN RUIZ
|U18
|DEREK LOAISIGA
|U18
|CUERPO TECNICO
|CARGO
|OMAR CISNEROS
|MANAGER
|NORMAN CARDOZE
|COACH
|YADER ROA
|COACH
|FRANKLIN LOPEZ
|COACH
|LUIS MIRANDA
|COACH
|GUSTAVO MARTINEZ
|COACH
Boaco
|LANZADORES
|CATEGORIA
|ISMAEL SEVILLA
|M
|VICTOR LOPEZ
|M
|MARCOS VALLE
|M
|LEYDER MEMBREÑO
|M
|HOLDER OBANDO
|U28
|LUIS JARQUIN
|U28
|DARVIN RIVAS
|U28
|GEOVANY OBANDO
|U23
|HANYELL TOLEDO
|U23
|ARVIN VELASQUEZ
|U18
|RECEPTORES
|CATEGORIA
|ALEXANDER PALACIOS
|U28
|CELSO ARAUZ
|U28
|FRANGIO CANTILLANO
|U23
|INFIELDERS
|CATEGORIA
|MARIO VARGAS
|M
|KEVIN ARROLIGA
|U28
|EDWING BRICEÑO
|U28
|NEMESIO CHAVARRIA
|U23
|NICKS CASTILLO
|U23
|BRYAN OBANDO
|U18
|EINER IBARRA
|U18
|OUTFIELDERS
|CATEGORIA
|MANUEL CUBAS
|U28
|LUIS SEQUEIRA
|U28
|REYNALDO LUNA
|U23
|ROBERTO BERMUDEZ
|U23
|MIGUEL GONZALEZ
|U23
|CUERPO TECNICO
|CARGO
|JULIO QUIÑONEZ
|MANAGER
|MARTIN REYES
|COACH
|MARTIN SEQUEIRA
|COACH
|JUSTO RIVAS
|COACH
|KELVIN GARCIA
|COACH
|RAYDEL MIRANDA
|COACH
Carazo
|LANZADORES
|CATEGORIA
|OMAR ABURTO
|M
|HILARIO URBINA
|M
|WALMARO TORREZ
|M
|KEVIN VALLE
|U28
|BISMARCK RUIZ
|U28
|SHENDELL BENARD
|U28
|MIGUEL SUAZO
|U28
|JEANS CALDERON
|U23
|ANGEL MUNGUIA
|U23
|JOSUE TOLEDO
|U18
|JEYNER SANCHEZ
|U18
|RECEPTORES
|CATEGORIA
|CRISTHIAN URBINA
|U28
|LUIS GONZALEZ
|U23
|INFIELDERS
|CATEGORIA
|LENIN AGUIRRE
|M
|ELMER ESPINOZA
|M
|LAZARO RUIZ
|U28
|KEVIN CHAVEZ
|U28
|DARWING MENDOZA
|U23
|WILLIAMS VASQUEZ
|U23
|NORMAN IBARRA
|U18
|OUTFIELDERS
|CATEGORIA
|JILTON CALDERON
|M
|JOSE MENDOZA
|U28
|ENGHEL ALVARADO
|U23
|VICTOR CASTILLO
|U23
|BYRON SELVA
|U18
|CUERPO TECNICO
|CARGO
|ANIBAL VEGA
|MANAGER
|JUAN ESPINOZA B.
|COACH
|JUAN ESPINOZA P.
|COACH
|FREDDY COREA
|COACH
|FRANCISCO MOJICA
|COACH
|DORIAN GARCIA
|COACH
Caribe Norte
|LANZADORES
|CATEGORIA
|YORLING DELGADILLO
|M
|ELDO THOMAS
|M
|ERNESTO GLASGON
|M
|EMUS GLASGOW
|U28
|ROY DOUGLAS
|U28
|DUQUE HEBBERT
|U23
|JAISON MONTOYA
|U23
|MIKE HEMLOCK
|U23
|LARRY ALVAREZ
|U23
|DOYLE CAMPBELL
|U23
|GREGG FERRERA
|U18
|RECEPTORES
|CATEGORIA
|DANLY PINOCK
|U28
|SCHEEYLOON LOPEZ
|U23
|INFIELDERS
|JAIRO OSORNO
|M
|HORBY GARTH
|U28
|ADAN WILLIAMS
|U28
|ERLY THOMPSON
|U23
|JEYZER SALAZAR
|U23
|JERAL ZAMORA
|U23
|TISHAN ASTIN
|U18
|OUTFIELDERS
|ROMMEL MENDOZA
|M
|JOSE MARTINEZ
|U28
|HERSELL WEBSTER
|U18
|DENZEL GAMMIE
|U18
|UTILITY
|CATEGORIA
|DESLER PINNER
|M
|CUERPO TECNICO
|CARGO
|ASIEL MORALES
|MANAGER
|CHARLES MALON
|COACH
|ELMOR RIVERA
|COACH
|CAREL LAMPSON
|COACH
|BISMARK CHOW
|COACH
|ODLEN QUINN
|COACH
Caribe Sur
|LANZADORES
|CATEGORIA
|JASAEL BARRIOS
|M
|BRUSLI GAMBOA
|U28
|KENWORD BURTON
|U28
|ROBERTO INGRAM
|U28
|JUAN GAYTAN
|U23
|SHELION CAYASSO
|U23
|DONOVAN HOLMES
|U23
|SHYRON RAMIREZ
|U23
|JOURDYN BUDIER
|U23
|RECEPTORES
|CATEGORIA
|JARLY BLACKAUSE
|U28
|FRANCISCO GARCIA
|U23
|INFIELDERS
|CATEGORIA
|DEBRIE BENNETH
|M
|CHESLOR CUTHBERT
|M
|EFRAIN TAYLOR
|U23
|ALEC OW
|U23
|JORSELL SIMON
|U23
|ORSON DOWNS
|U18
|GUYSON HODGSON
|U18
|LOCHMAN WOODS
|U18
|OUTFIELDERS
|CATEGORIA
|DWIGHT BRITTON
|M
|MARK JOSEPH
|M
|GEAN RIGBY
|U28
|JHOSMAR CORTEZ
|U28
|DARREN BRITTON
|U23
|THURMAN WATTS
|U23
|CUERPO TECNICO
|CARGO
|JERRY LEVY
|MANAGER
|ANTHONY RIGBY
|COACH
|WINSTON ROE
|COACH
|WITHMORE HODGSON
|COACH
|MURLE CUTHBERT
|COACH
|ENSWORD CUTHBERT
|COACH
Chinandega
|LANZADORES
|CATEGORIA
|WALTER LOPEZ
|M
|JESUS GARRIDO
|U28
|JULIO SEVILLA
|U28
|LUIS SOMARRIBA
|U28
|VICTOR LOPEZ
|U28
|JOVANY CANALES
|U23
|AXEL ZAPATA
|U23
|HAROLD ROMERO
|U23
|MARIO RODRIGUEZ
|U23
|ERWIN SOSA
|U18
|RECEPTORES
|CATEGORIA
|RONALD RIVERA
|M
|ENMANUEL TRUJILLO
|U23
|MILTON OCONOR
|U23
|INFIELDERS
|CATEGORIA
|JORGE NARVAEZ
|M
|SAMUEL PADILLA
|U28
|LARRY MEDINA
|U28
|MIGUEL MENDEZ
|U28
|ELIAN MIRANDA
|U28
|OLMAN CENTENO
|U28
|STEVEN MATAMOROS
|U23
|LUIS HUERTA
|U23
|OUTFIELDERS
|CATEGORIA
|MESAC LAGUNA
|M
|ISAAC MONDRAGON
|U23
|DENIS VARGAS
|U18
|AMILKAR NUÑEZ
|U18
|CUERPO TECNICO
|CARGO
|WILLIAM JUAREZ
|MANAGER
|PROSPERO GONZALEZ
|COACH
|OSWALDO MAIRENA
|COACH
|MANUEL DORMES
|COACH
|ADOLFO MATAMOROS
|COACH
|MARVIN MORADEL
|COACH
Chontales
|LANZADORES
|CATEGORIA
|JOSE D. RUGAMA
|M
|JOSE VILLEGAS
|M
|ERASMO REYES
|M
|NORWIN CHAVARRIA
|U28
|EDDLER REYES
|U23
|KEVIN CHAVARRIA
|U23
|ELDER PINEDA
|U23
|ANGEL CANALES
|U23
|ALBIN RUGAMA
|U23
|MAYKEL SERRANO
|U23
|DANI ROCHA
|U18
|RECEPTORES
|CATEGORIA
|OSCAR HURTADO
|U28
|JEFFERSON VARGAS
|U23
|INFIELDERS
|CATEGORIA
|IVAN HERNANDEZ
|M
|DERICK HEBBERT
|U28
|CARLOS CRUZ
|U23
|HASDANNY ORTEGA
|U18
|OUTFIELDERS
|CATEGORIA
|SANDY BERMUDEZ
|M
|JOSE HURTADO
|U28
|CRISTHIAN SANDOVAL
|U23
|DARWIN HURTADO
|U23
|EYKEL GARAY
|U23
|LUIS MENDOZA
|U18
|UTILITY
|CATEGORIA
|JUAN C. GONZALEZ
|M
|GUSTAVO ARANA
|U23
|CUERPO TECNICO
|CARGO
|JIMMY GONZALEZ
|MANAGER
|ELIESER GONZALEZ
|COACH
|OSCAR GONZALEZ
|COACH
|ROBERTO ESPINO
|COACH
|MIGUEL PEREZ
|COACH
|CARLOS MORLA
|COACH
Estelí
|LANZADORES
|CATEGORIA
|ESTEBAN PEREZ
|M
|FELIX CARRASCO
|M
|ELVIN GARCIA
|M
|QUESTER HERNANDEZ
|M
|ERICK RODRIGUEZ
|U28
|PORFIRIO AROSTEGUI
|U28
|CARLOS RODRIGUEZ
|U23
|EDUARDO TORRES
|U23
|BRYAN MONTANO
|U23
|JEFRY TERCERO
|U23
|JOSE MARTINEZ
|U18
|RECEPTORES
|CATEGORIA
|NOLAN CRUZ
|M
|INFIELDERS
|CATEGORIA
|OMAR OBREGON
|M
|JACKSELL MAIRENA
|U28
|HAXEL CARRASCO
|U23
|WESLLYNG V. GALLO
|U23
|DARWIN CENTENO
|U23
|MARCELL VILLAREYNA
|U23
|EVER CALDERON
|U23
|LENNER GUTIERREZ
|U18
|JAIRO MENDOZA
|U18
|OUTFIELDERS
|CATEGORIA
|WILLIAM SOLIS
|U28
|BRAYAN TRUJILLO
|U28
|JOSE GADEA
|U23
|FRANCISCO CRUZ
|U23
|CUERPO TECNICO
|CARGO
|IVOISES FLORES
|MANAGER
|JENRY ROA
|COACH
|LAZARO GONZALEZ
|COACH
|NORGEN MELGARA
|COACH
|JULIO REYES
|COACH
|ELVIN OROZCO
|COACH
Granada
|LANZADORES
|CATEGORIA
|JACINTO CARRERO
|M
|CAIRO MURILLO
|U28
|GABRIEL VELIZ
|U28
|JEFFERSON MARTINEZ
|U28
|JULIO RAUDEZ R.
|U2B
|LESTER ARIAS
|U28
|NOEL JARQUIN
|U28
|KENY CRUZ
|U23
|RONALD CHAVARRIA
|U23
|ANDY GUIDO
|U23
|MAYNOR VADO
|U18
|RECEPTORES
|CATEGORIA
|MELVIN NOVOA
|U28
|NORVIN CABRERA
|U28
|EDMERSON CASTRO
|U23
|INFIELDERS
|CATEGORIA
|IVAN MARIN
|M
|DARWIN SEVILLA
|M
|HAROLD MORALES
|U28
|JEFFERSON LOPEZ
|U23
|DEVIS PASOS
|U2
|ANTHONY CARDOZA
|U23
|OUTFIELDERS
|CATEGORIA
|SAIR VASQUEZ
|U23
|JUNIOR ORTEGA
|U23
|DYLLAN MARTINEZ
|U23
|JEYRETH BARBOZA
|U18
|RAYLING ROJAS
|U18
|CUERPO TECNICO
|CARGO
|EDDY TALAVERA
|MANAGER
|JULIO C. RAUDEZ
|COACH
|JOSE GOMEZ
|COACH
|ARMANDO HERNANDEZ
|COACH
|ANDREW MURPHREE
|COACH
|ROMMEL MARENGO
|COACH
Jinotega
|LANZADORES
|CATEGORIA
|YERIS GONZALEZ
|U28
|HARVIN TALAVERA
|U28
|BRYAN HERRERA
|U28
|DEYLING LOPEZ
|U23
|JACKSON RIZO
|U23
|JOCKSAN AVERRUZ
|U23
|CHRISTIAN HERRERA
|U23
|NOEL MAIRENA
|U23
|CHRISTIAN GADEA
|U23
|JHORFRANK GONZALEZ
|U18
|RECEPTORES
|JUAN BLANDON
|M
|RAFAEL ESTRADA
|M
|NILSON ZELEDON
|U28
|INFIELDERS
|CATEGORIA
|HARVY GUTIERREZ
|M
|MAYCOL CONTRERAS
|M
|EDDY AVERRUZ
|M
|ROBIN ZELEDON
|U28
|NORLAND HERNANDEZ
|U23
|YOHANY HERRERA
|U23
|MAYNOR CANO
|U23
|JEFFERSON PERALTA
|U23
|OUTFIELDERS
|CATEGORIA
|ERICK ESTRADA
|U28
|LESTER RIZO
|U23
|ERWIN PICADO
|U18
|EDSON MARTINEZ
|U18
|CUERPO TECNICO
|CARGO
|SERGIO MENA
|MANAGER
|GONZALO LOPEZ
|COACH
|MILTON VILLAGRA
|COACH
|ARIEL FLORES
|COACH
|JABIER HERRERA
|COACH
León
|LANZADORES
|CATEGORIA
|JUNIOR TELLEZ
|M
|FIDENCIO FLORES
|M
|JOAQUIN ACUÑA
|M
|MAYNOR GUTIERREZ
|U28
|FERNANDO CARMONA
|U2B
|LUIS CENTENO
|U28
|FERNANDO MEJIA
|U23
|BRYAN TORRES
|U23
|KENNYN MARTINEZ
|U23
|NEUDAR GARCIA
|U18
|RECEPTORES
|CATEGORIA
|EDUARDO ARAUZ
|U23
|YOSSER GARCIA
|U18
|MAURICIO BENAVIDEZ
|U18
|INFIELDERS
|CATEGORIA
|MARVIN MARTINEZ
|M
|BRAYAN OSEJO
|U28
|KEVIN ORTEZ
|U28
|WANDLEY OCON
|U28
|ROMMEL GOMEZ
|U23
|NIEPSEL GOMEZ
|U18
|MARTIN DELGADO
|U18
|OUTFIELDERS
|CATEGORIA
|ARNOL RIZO
|M
|NORLANDO VALLE
|M
|ACNER OLIVAS
|U28
|BRAYAN OLIVAS
|U23
|OSCAR BLANCO
|U23
|CUERPO TECNICO
|CARGO
|SANDOR GUIDO
|MANAGER
|ADRIAN MORENO
|COACH
|ALVARO PALACIOS
|COACH
|DENIS MERCADO
|COACH
|BARNEY BALTODANO
|COACH
|FIDENCIO DELGADO
|COACH
Madriz
|LANZADORES
|CATEGORIA
|ALEXIS HERNANDEZ
|U28
|DONALD ACEVEDO
|U28
|VICTOR GARCIA
|U28
|JAHDIEL TORREZ
|U28
|GENARO TORREZ
|U23
|ELIAN LAZO
|U23
|FREDDY VASQUEZ
|U23
|ENGELS MUÑOZ
|U23
|DARIEL JARQUIN
|U23
|ELDER MARTINEZ
|U18
|FRANCISCO SOLIS
|U18
|RECEPTORES
|CATEGORIA
|WILDER SEVILLA
|U28
|INFIELDERS
|CATEGORIA
|MARBELL OLIVAS
|M
|AVENER GONZALEZ
|M
|ELDER PERALTA
|M
|JOSE HERRERA
|M
|CARLOS CARRASCO
|US
|JUAN LOVO
|U23
|JANIER GONZALEZ
|U23
|RAALEYD OLIVAS
|U23
|EDDY LAGOS
|U18
|OUTFIELDERS
|CATEGORIA
|KENDAL RODRIGUEZ
|U28
|RUDYS RODRIGUEZ
|U23
|ROGER MORALES
|U23
|LUIS LOZA
|U18
|CUERPO TECNICO
|CARGO
|JUAN INCER
|MANAGER
|ORLANDO CUEVAS
|COACH
|SANDER CRUZ
|COACH
|JUAN P. MERCADO
|COACH
|LUIS ARAUZ
|COACH
|GERARDO MORALES
|COACH
Masaya
|LANZADORES
|CATEGORIA
|ALVARO MEMBREÑO
|M
|MARLON AGUIRRE
|M
|GERALD ROJAS
|M
|KEVIN REYES
|M
|CARLOS ALEMAN
|M
|JEFFERSON LOPEZ
|U28
|JONATHAN LOPEZ
|U28
|OLIVER ESPINOZA
|U28
|FRANCISCO GOMEZ
|U23
|KEVIN BLANDON
|U23
|CRISTOBAL GUZMAN
|U23
|RECEPTORES
|CATEGORIA
|RODOLFO BONE
|U23
|BRYANT TUCKLER
|U18
|INFIELDERS
|CATEGORIA
|CRISTOPHER CERDA
|U28
|CARLO A. CALDERA
|U28
|FREDDVIL CHEVEZ
|U23
|YAROL RAMIREZ
|U23
|CARLOS ESPINOZA
|U23
|JOSE GARAY
|U23
|ENMANUEL ABURTO
|U23
|CESAR AGUILERA
|U18
|OUTFIELDERS
|CATEGORIA
|RENATO MORALES
|M
|JEFFERSON TORREZ
|U28
|EDGARD MARENCO
|U18
|HELMUTH LOPEZ
|U18
|CUERPO TECNICO
|CARGO
|ELOY MORALES
|MANAGER
|VICTOR AVELLAN
|COACH
|YADER HODGSON
|COACH
|FREDDY CHEVEZ
|COACH
|BISMARCK GUADAMUZ
|COACH
|JOSE L. QUIROZ
|COACH
Las Minas
|LANZADORES
|CATEGORIA
|OSCAR CHOW
|M
|BISMARCK SALAZAR
|M
|JIMNIN CHAVARRIA
|U28
|RUDY SOZA
|U28
|NELSON OCHOA
|U28
|EFRAIN FLORES
|U28
|ALVARO AMADOR
|U28
|URIEL MARTINEZ
|U23
|HEYTON MAIRENA
|U23
|MILDER MORENO
|U23
|DAVID GARCIA
|U23
|RECEPTORES
|CATEGORIA
|JAIME VEGA
|U23
|INFIELDERS
|CATEGORIA
|SCOTT PATTERSON
|M
|ROBERTO MARTINEZ
|M
|YESLING MEMBREÑO
|M
|NOEL PORRAS
|U28
|JOSUE GONZALEZ
|U18
|MIGUEL JIMENEZ
|U18
|LEONARDO GARCIA
|U1s
|OUTFIELDERS
|CATEGORIA
|DAVID SOZA
|M
|YADER MANZANARES
|U28
|JOSE ROMERO
|U23
|JERALD DAVILA
|U23
|MAYNOR GRANADOS
|U23
|UTILITY
|CATEGORIA
|YELDRIN ON SANG
|U23
|CUERPO TECNICO
|CARGO
|GILBERT SMITH
|MANAGER
|DANILO ALVAREZ
|COACH
|BENIMNO ARAUZ
|COACH
|NED ELLIS
|COACH
|MANUEL HURTADO
|COACH
|EMILIANO SANCHEZ
|COACH
Matagalpa
|LANZADORES
|CATEGORIA
|WILDER RAYO
|M
|BERMAN ESPINOZA
|M
|FRANCISCO VALDIVIA
|M
|JESUS CENTENO
|M
|GUILLERMO MENDEZ
|U28
|LENIN MORAN
|U28
|JOSE SUAREZ
|U28
|STANLING OROZCO
|U23
|LUIS BERMUDEZ
|U23
|MILTON CASTILLO
|U23
|JEAN GUERRERO
|U18
|RECEPTORES
|CATEGORIA
|HOLMAN OROZCO
|U23
|JOSE MIRANDA
|U23
|INFIELDERS
|CATEGORIA
|EVERT ANDINO
|M
|ENMANUEL TREMINIO
|U28
|JAIRO MENDOZA
|U28
|JOSE S. OROZCO
|U28
|YERVIN VALDIVIA
|U28
|YORVIN URBINA
|U23
|GEYSON ESPINOZA
|U23
|OUTFIELDERS
|CATEGORIA
|JOHNNY TREWIN
|U28
|KELVIN VEGA
|U28
|JAIRO MAIRENA
|U23
|CRISTOFER SORIANO
|U18
|JOSE JARQUIN
|U18
|CUERPO TECNICO
|CARGO
|STARLING SOTO
|MANAGER
|DOUGLAS DUMAS
|COACH
|ABEL SOBALVARRO
|COACH
|LENIN GRANADOS
|COACH
|FRANKLIN SANCHEZ
|COACH
|WILLY PAREDES
|COACH
Nueva Segovia
|LANZADORES
|CATEGORIA
|WILMAN QUIÑONEZ
|M
|ABELARDO CHAVARRIA
|M
|WILLIAM RUIZ
|U28
|ADONIS ACUÑA
|U28
|NORVIN ROMERO
|U23
|SANTOS GOMEZ
|U23
|EVERT LAGOS
|U23
|LENDER SALCEDO
|U23
|WILMAN REYES
|U18
|CARLOS SAENZ
|U18
|RECEPTORES
|CATEGORIA
|ISAAC SANCHEZ
|U23
|SANDY PASTRANA
|U23
|INFIELDERS
|CATEGORIA
|DARWING VALLADAREZ
|U28
|CRISTHIAN MARIN
|U28
|YEFIRN ZEPEDA
|U28
|JORGE CABALLERO
|U23
|HYKER CERNA
|U23
|ENDY REYES
|U18
|CRISTHIAN PERALTA
|U18
|OUTFIELDERS
|CATEGORIA
|RAMON FLORES
|M
|NEYVER VALLADAREZ
|U23
|YASMIR HERRERA
|U23
|SANDER CRUZ
|U18
|WILFREDYS HERRERA
|U18
|UTILITY
|CATEGORIA
|HAROLD RUIZ
|U23
|CUERPO TECNICO
|CARGO
|HUBERT SILVA
|MANAGER
|RAMON MARCELINO
|COACH
|DIEGO SANDINO
|COACH
|GUILLERMO MACIAS
|COACH
|OSCAR MAIRENA
|COACH
|ROBERTO REYES
|COACH
Río San Juan
|LANZADORES
|CATEGORIA
|GILMER SOTO
|M
|ADIN GAYTAN
|M
|YARIS ARAUZ
|U28
|DEYNER OCAMPO
|U23
|MAURICIO GURDIAN
|U23
|LEONARDO PINEDA
|U23
|BISMARCK MADRIGAL
|U23
|DEYVI GAITAN
|U18
|LUIS MARTINEZ
|U18
|MANUEL MAYORGA
|U18
|RECEPTORES
|CATEGORIA
|JASON PALACIOS
|M
|EDGARD OSORIO
|U28
|ELIAS MENA
|U18
|INFIELDERS
|CATEGORIA
|ERICKSON BERMUDEZ
|M
|JAROTH SANDOVAL
|U28
|JUAN ARANA
|U28
|ANDY MORALES
|U28
|FELIX ACEVEDO
|U23
|MARVIN MAROTTA
|U23
|MANUEL PORRAS
|U23
|ADIEL ALANIZ
|U18
|RODRIGO VALLECILLO
|U18
|OUTFIELDERS
|CATEGORIA
|ANDY SIRIAS
|U23
|DEYVIN HURTADO
|U23
|UTILITY
|CATEGORIA
|BREYDIN DELGADO
|U23
|CUERPO TECNICO
|CARGO
|MELVIN CASTAÑEDA
|MANAGER
|JUAN SILVA
|COACH
|JUAN P. LOPEZ
|COACH
|JUAN CARCAMO
|COACH
|LEONEL GUADAMUZ
|COACH
|ROGER ORTIZ
|COACH
Frente Sur Rivas
|LANZADORES
|CATEGORIA
|JUAN BERMUDEZ
|M
|JHORDY OLIVAS
|U28
|CARLOS MORALES
|U28
|FIDEL ESTRELLA
|U28
|DARWING LOPEZ
|U28
|DANILO BERMUDEZ
|U28
|LUIS BALTODANO
|U23
|NIXON MUÑOZ
|U23
|ALEX DINARTE
|U23
|FRANCISCO ROBLETO
|U23
|RECEPTORES
|CATEGORIA
|SANTIAGO JIMENEZ
|M
|MARIO PASOS
|U28
|SANTIAGO JIMENEZ JR
|U23
|INFIELDERS
|CATEGORIA
|BECKER MORALES
|U28
|EDGARD LOPEZ
|U28
|CARLOS MALIAÑOS
|U23
|KEVIN MIRANDA
|U23
|CARLOS MUÑOZ
|U23
|EDUARDO CHAVEZ
|U23
|DEYNER LOPEZ
|U18
|OUTFIELDERS
|CATEGORIA
|IVAN TORRES
|U28
|ALVARO ACEVEDO
|U28
|JHERFERSON CORTEZ
|U23
|JOSE MENA
|U18
|ANGELO SOBALVARRO
|U18
|CUERPO TECNICO
|CARGO
|ANTENOR LOPEZ
|MANAGER
|EDDY OBREGON
|COACH
|ERNESTO HENRIQUEZ
|COACH
|ADOLFO ALVAREZ
|COACH
|EVERT MORA
|COACH
|JOHNYS ALVAREZ
|COACH
Zelaya Central
|LANZADORES
|CATEGORIA
|FRANCISCO OPORTA
|M
|NELSON MARTINEZ
|M
|EDDYS FLORES
|M
|GOFFREY BENNETT
|U28
|JAYNER GARCIA
|U28
|KEYLIN GARCIA
|U28
|OSLEYER MARIN
|U23
|GARLOS GARCIA
|U23
|MARVIN PEREZ
|U23
|RECEPTORES
|CATEGORIA
|JAIRO GARCIA
|U23
|KEYNOR SOBALVARRO
|U18
|JOSE BENAVIDEZ
|U18
|INFIELDERS
|CATEGORIA
|SHEYLON PUTCHIE
|M
|KEISON DUFFIS
|U28
|YEMMER BENEDITH
|U28
|CARLOS CASTILLO
|U23
|EYNER TORRES
|U
|GILBERTO CASTILLO
|U23
|OUTFIELDERS
|CATEGORIA
|ALVIN DIAZ
|M
|HENRY BURTON
|M
|JORGE GAITAN
|U28
|JOSE MIRANDA
|U23
|GILBERTH MARTINEZ
|U23
|JADER APLICANO
|U23
|JUAN MENDOZA
|U18
|CUERPO TECNICO
|CARGO
|EBELIO JARQUIN
|MANAGER
|FRANCISCO CRUZ
|COACH
|RAMON SOLANO
|COACH
|MAXIMO HURTADO
|COACH
|MELBIN BERMUDEZ
|COACH
|NEYMER FAJARDO
|COACH