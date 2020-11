Estas son las estrellas del Herediano, el rival del Real Estelí en Concacaf

Este jueves desde las 7:15 de la noche hora de Nicaragua, el campeón nacional Real Estelí se enfrentará en la ronda de octavos de final (partido único) de Concacaf al Club Sport Herediano en el Nacional de Sam José, Costa Rica.

Aquí les dejaremos información de los jugadores estrellas del conjunto costarricense, uno de los mejores en este momento del futbol tico.

“El Club Sport Herediano es un club de fútbol costarricense fundado en año 1921, sus colores son rojo y amarillo. Es el club costarricense con más finales nacionales ganadas, con 15”, aparece en su sitio web.

En el año 2018 el Club tico obtiene su primer título internacional oficial, imponiéndose al Motagua de Honduras en el marcador global 3-2 en la final de la Liga Concacaf-2018. Un año después, entre noviembre y diciembre del 2019, alcanzo el título nacional número 28 de su historia.

Los jugadores más importantes del equipo costarricense que se estarán enfrentando al campeo nacional nica son los siguientes:

Leandro Barrios Rita: Vuelve de la MLS, Brasileño que debuto en el futbol profesional con Portuguesa en Brasil (2004-05), además de jugar con Londrina Esporte Clube de Brasil (2005 – 2006), Herediano de Costa Rica (2006 – 2007), SV Zulte Waregem de Belgica (2007 – 2008), FC Paços de Ferreira de Portugal (2009 – 2010), Alajuelense de Costa Rica (2010 – 2011), Sanat Mes Kerman FC de Irán (2011 – 2012), Al Raed Club de Arabia Saudita (2012), Municipal de Guatemala 2012 – 2013, Herediano de Costa Rica 2013 – 2014, Atlético San Luis de México 2014 – 2015, Herediano (2015), Denizlispor de Turquía 2015 – 2016, Sivasspor de Turquía 2016 – 2019 y Herediano en la actualidad.

Yendrik Ruíz: Debuto en la Liga Deportiva Alajuelense en 2006-2009, paso por Brujas de Costa Rica (2010-11), Puntarenas (2011-12), Herediano (2012-15), Pune City de la India (2015), Herediano (2015-17), Chiangmai de Tailandia (2017) y Herediano desde 2017-actualidad.

Yeltsin Tejeda: Debuto en Saprissa en 2011 al 2014, paso al Evian Thonon de Francia (2014-16), Lausanne de Suiza (2016-2019) y Herediano del 2019-actualidad.

Jhon Jairo Ruiz: Jugó en Europa, debuto con Deportivo Saprissa (2011), Lille Olympique S. C. de Francia (2012), Royal Excel Mouscron de Belgica (2012-13), Lille Olympique S. C. de Francia (2013-14), K. V. Oostende de Belgica (2014-15), F. C. Dnipro Dnipropetrovsk de Ucrania (2015-16), F. K. Crvena Zvezda Beograd de Serbia (2016-17), Al-Fayha F. C. de Arabia Saudita (2017-19), Deportivo Saprissa (2019), Ironi Kiryat Shmona F. C. (2019) y en la actualidad Heredia.

Estaban Alvarado: Portero, jugó en la liga Holandesa y Campeón con el AZ Alkmaar de Holanda. Debuto con Deportivo Saprissa (2007 – 2010), paso al AZ Alkmaar de Holanda (2010 – 2015), Trabzonspor de Turquía (2015 – 2018), Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica (2018 – 2019), y Club Sport Herediano desde el 2019 – Actualidad.

Jonathan McDonald: Procedente de liga deportiva alajuelense, Debuto en Costa Rica con Santa Bárbara en 2003, paso Herediano del 2004-10, Vancouver en la MLS en 2010, Alajuelense 2010-2012, Kalmar de Suecia 2012-2013, Alajuelense 2013-2019, Al-Ahli de Catar 2019, Alajuela 2019-2020 y actualmente Herediano.

Actualmente Herediano es segundo lugar del grupo “A” de la liga tica con 19 puntos, en 12 jornadas gana cinco, empata cuatro y pierde tres desafíos. El líder del grupo es Alajuelense con 28 puntos.

El actual director técnico es el costarricense Jafet Soto.