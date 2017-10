Espectacular cierre de Nicaragua Diseña 2017

La edición 2017 de Nicaragua Diseña hizo su espectacular cierre este domingo con las metas cumplidas y nuevos retos a futuro.

La colorida pasarela final de Shantall Lacayo inspirada en My Little Pony, fue el broche de oro con el que culminó una extensa jornada, durante la que no solo incluyó el evento central, sino un sinnúmero de activadades en el año, cumplidas gracias al arduo trabajo de un equipo enorme.

Karen Martínez, esposa del cantante colombiano Juanes, reseñó el evento como de gran calidad, con la seguridad de poder volver a participar y haciendo extensiva la invitación a disfrutar o participar en esta fiesta de diseño.

“Me encantó, la verdad es que estoy muy emocionada de ver toda esta pasión, todo este cariño, todo este amor que le metieron los jóvenes, talento nicaragüense, además me encantó como mezclaron todos los artesanos que tienen ustedes y que es digno de mostrárselo al mundo. Entonces me voy muy contenta, me voy muy emocionada de poder ver lo que vi”, comentó.

Camila Ortega Murillo, directora del evento, sostuvo que todas las expectativas lograron cumplirse en cuanto a calidad de montaje, significando un salto más allá de todo lo propuesto en años anteriores.

Destacó la realización durante el año de diversos eventos previos al principal, con lo que se busca seguir fomentando la educación con talleres, castings de modelos, casting de influencers que se incluyeron en esta edición 2017.

Al mismo tiempo, valoró la ventaja de tener un equipo consolidado y enmaromado con el proyecto, pero además hizo el llamado a los talentos nacionales a seguir creyendo y soñando.

“Los que se han arriesgado a formar parte, los que no se han arriesgado a participar en la convocatoria de Nicaragua Diseña, que la esperen el próximo año, todos esos diseñadores, todos esos emprendedores que quieran formar parte porque estamos con los brazos abiertos de poder recibirlos de poder creciendo juntos”, expuso.

La directora del evento aseguró que para la siguiente edición se enfrentan con un reto enorme. “Poder superar esta nueva edición pero confiamos en que la verdad las ideas surgen y que vamos a poder proyectar y dando este evento de calidad que la verdad es que año con año sí se nos pone difícil”, precisó.

A su vez Shantal Lacayo, codirectora de Nicaragua Diseña se declaró bendecida por los frutos de varios meses de trabajo, en el que participaron tanto nacionales como internacionales, que en su mayoría no recibieron ningún beneficio mayor al de llevarse la experiencia.

“Nosotros agradecemos muchísimo eso. Estoy feliz por la colección que acabamos de presentar. Han sido muchos meses de trabajo y saber que finalmente en Nicaragua tenemos una plataforma como esta que como artista nos permite desarrollarnos y darnos a conocer de la mejor manera y de una forma también exquisita y profesional”, apuntó.

El Presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, José Adán Aguerri, reconoció la plataforma que representa el evento para los diseñadores nacionales. “Aquí podemos ver que se le da una oportunidad al arte nicaragüense, a la creatividad nicaragüense a lo que han hecho nuestros diseñadores y como poco a poco el evento va adquiriendo una relevancia cada vez mayor”, dijo.

Al mismo tiempo, valoró que las universidades nicaragüenses ya trabajan carreras orientadas al diseño y la oportunidad que plantea el acercamiento de las tendencias internacionales a través de grandes exponentes de todas partes del mundo presentes en Nicaragua Diseña.