Wanda Nara y Mauro Icardi vuelven a escribir una nueva página en su particular historia de amor. Después de varias semanas en las que la mediática influencer afirmó por activa y por pasiva estar separada del futbolista, la pareja ha vuelto a protagonizar un acercamiento que está dando mucho .

“Eres mi vida convertida en Mujer” Mauro Icardi confirma su reconciliación con Wanda Nara

Tras estar separados durante dos meses, hace una semana Mauro Icardi y Wanda Nara hicieron una escapada a las Islas Maldivas con el fin de acercarse. Y parece que tuvo efecto el viaje porque, en las últimas horas, el futbolista confirmó la reconciliación con la empresaria.

Siempre muy activo en sus redes sociales, este jueves, Icardi sorprendió a sus seguidores al publicar un romántico mensaje. El texto estuvo acompañado de una foto junto a la modelo.

«No era la mujer de mi vida, era mi vida convertida en mujer. Las historias de Disney también tienen segundas temporadas. Te amo, Wanda Nara», aseguró Mauro.

El posteo del futbolista del Galatasaray tuvo inmediata repercusión y generó, en menos de dos horas, que más de 300 mil personas le pusieran «me gusta».

Sin embargo, muchos tantos otros usuarios del mundo 2.0, cansados de las constantes idas y vueltas de la pareja, se burlaron del comentario de Icardi.

«Ya vamos por la sexta temporada más o menos», le escribió un usuario de Instagram, en respuesta a que, según Mauro, están en la segunda. «Más larga que Grey´s Anatomy es esta serie», sumó otro.

«Mauro, 27 años, no es titular ni con la señora», escribió otro seguidor, con saña. «Y yo me sentía bol.. volviendo 10 veces con mi ex , decí que existís vos, Maurito, siempre se puede ser peor», le dijo una joven, en tono de burla.

Lo cierto es que los seguidores reaccionaron de esta manera porque ya desde hace un tiempo largo que tanto Wanda como Mauro dan señales confusas sobre su relación.