Erasmo Ramírez lanzará en las menores la próxima semana

El lanzador nicaragüense Erasmo Ramírez volverá al montículo como parte de su rehabilitación con los Marineros de Seattle en las ligas menores la próxima semana.

El rivense Ramírez lanzará este viernes ante bateadores y luego una apertura en las Ligas Menores la próxima semana, antes de volver a las Grandes Ligas con Seattle.

Recordemos que Erasmo realizo su ultima apertura con Seattle el pasado 25 de abril ante los indios de Cleveland. Después de ese trabajo el nica presento dolores en el brazo derecho, que lo tienen fuera de acción casi tres meses.

“Al inicio o mediados de agosto, creo que es una propuesta realista para su regreso si se mantiene libre de tropiezos”, afirmo Greg Johns, periodista de MLB.com.

“Después que lancé el fin de semana es lo mejor que me he sentido en casi dos meses. Ha sido mucho tiempo sin ver un receptor. Me siento muy bien y eso es lo que importa ahora”, dijo Erasmo a Tacoma News Tribune, ciudad sede del club Triple A de los Marineros.

Antes de la lesión el nica presentaba marca de 0-2 en ganados y perdidos y efectividad de 10.24 en solamente 9.2 entradas de labor. Hay que destacar que le conectan 14 imparables, siete cuadrangulares, un boleto y seis ponches.