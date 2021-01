Envían foto de un lago a padre de jovencita que desapareció en Jalapa

El señor José Miguel López informó que luego de pedir ayuda públicamente para dar con el paradero de su hija Katherine Ninel López Martínez, a su celular le han estado enviando fotografías extrañas de un lago o una laguna.

Katherine Ninel López Martínez

El angustiado padre dijo que las extrañas fotografías las ha recibido a través del WhatsApp y que las imágenes y el número de teléfono desde el cual se las han enviado ya están en manos de la policía para la investigación.

-Publicidad-

«Aún no tenemos información del paradero de ella, tengo unos mensajes que me llegaron a mí con unas imágenes todas raras de un lago o laguna, pregunto qué significa eso pero no me contestan», manifestó el señor López.

Asimismo, don José Miguel confirmó que con el objetivo de buscar pistas que ayuden a dar con el paradero de Katherine, las autoridades están investigando a cinco personas, entre ellos uno de los primos maternos de la desaparecida.

La joven Katherine Ninel López desapareció desde la madrugada del 9 de enero, cuando estaba en la acera de la casa de su abuela materna en Jalapa, luego de celebrar su cumpleaños número 21 con varias amistades.

La muchacha había llegado desde el mes de diciembre de la ciudad Rivas a su natal Jalapa, para despedir el año viejo y celebrar su cumpleaños el día 9 de enero.

«Estamos muy preocupados, ya son 6 días de su desaparición y queremos saber algo, si está con un muchacho que avise y si alguien la ve que nos contacte a los celulares 8474-2915 o 7810-7090”, concluyó el preocupado padre.