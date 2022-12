Entrenador de Brasil renuncia a su cargo tras la eliminación del Mundial

En su comparecencia después de que Brasil cayera eliminada del Mundial de Qatar por penaltis 4-2 ante Croacia, el entrenador de Brasil Tite a dejado su seleccion.

De manera que el combinado canarinho se queda sin su seleccionador, que pone fin a un ciclo hoy.

La despedida fue anunciada en rueda de prensa por el propio seleccionador.

La sexta estrella para Brasil deberá esperar al menos cuatro años más.

“Es una derrota dolora, pero estoy en paz conmigo mismo. Como ja dije, acaba mi ciclo. Lo dije hace más de un año y medio y no soy un hombre de dos palabras. No estaba jugando para ganar y después hacer un drama para quedarme, cualquiera que me conozca los sabe”, ha confirmado en sala de prensa.