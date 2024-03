En silla de ruedas podría quedar pasajera de moto que chocó contra Mini Ruta 4

Yahosca Castro Lacayo, de 19 años, cumplió 4 días este domingo, de estar ingresada en el hospital Antonio Lenín Fonseca, a causa del accidente que sufrió el pasado miércoles, de Plaza Inter, 300 metros al Este, en Managua.

Tu Nueva Radio YA conversó con doña Odili Lacayo, quien detalló que su hija Yahoska ha sido operada 3 veces, y por la gravedad de las lesiones, podría quedar en silla de ruedas.

Doña Odilí indicó que su hija se mantiene en la sala de Cuidados Intensivos, pero ya no está intubada… “ya abrió los ojos, ya habla, me pidió jugos y agua pero no puede comer mucho porque está en recuperación” dijo la progenitora.

La angustiada madre refirió que Yahoska tiene fracturas en la pelvis; las piernas y un brazo los tiene vendados.

De acuerdo con doña Odilí, su hija es estilista a domicilio, se ganaba la vida haciendo cortes de cabello, tintes y trenzas.

“Mi hija no recuerda nada del accidente, solo me dijo: mamé ese día salí rápido de la casa, como a las 11 de la mañana y después desperté en el hospital”.

Yahosca Castro Lacayo tiene una hija de 2 años, y a diario pregunta por ella, por lo que le recomendaron que le tome fotos o un video, y se la muestre en el celular para calmarle la angustia.

El día del accidente, la lesionada viajaba como pasajera en la moto que conducía Francisco Monzón Talavera, de 37 años, quien presuntamente a exceso de velocidad y bajo los efectos de licor, perdió el control en la curva.

Acto seguido chocó contra el lateral derecho de un autobús que cubre la Mini Ruta 4 y Yahosca Castro rodó por el pavimento hasta quedar con parte del cuerpo debajo de la unidad de transporte.