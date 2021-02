En estos smartphones ya no podrás actualizar Telegram

Este año Telegram tuvo un importante número de descargas, después del anuncio que hizo WhatsApp respecto a sus políticas de privacidad. Tan sólo el 12 de enero se dio a conocer que en 72 horas sumó 25 millones de usuarios.

Del total de nuevas cuentas, el 38% fue de habitantes de Asia; 27% de Europa; 21% de América Latina y 8% de África y el Medio Oriente.

Sin embargo, Telegram dejará de actualizarse en algunos dispositivos, tanto en Android como en iOS.

Esto no significa que dejará de funcionar o que ya no se podrá instalar en estos dispositivos, simplemente no contará con actualizaciones subsecuentes, porque no existen los requerimientos para instalarla.

Desde Telegram nos informan que hasta el momento “no ha modificado los requerimientos mínimos para instalar la app” en estos dispositivos.

A continuación te compartimos la lista de teléfonos en los que es posible que más adelante no se pueda actualizar la app:

iOS: iPhone 3S; iphone 3gs; Iphone 4; iphone 4s.



Android: Samsung Galaxy S3T; Samsung Galaxy S4; Galaxy Nexus; Xperia S.

Con la nueva versión de Telegram podrás importar conversaciones de WhatsApp, para los que busquen dejar la aplicación propiedad de Facebook.