Embajada de Nicaragua en Taiwán recibe nueva donación de mascarillas

La compañera Mirna Rivera, embajadora de Nicaragua en Taiwán recibió una nueva donación de mascarillas de parte del señor Winner Wu, gerente de la empresa K&H MFG CO. LTD., y la señora Nancy Chou, directora ejecutiva de Technogical Consultants Co. Ltd.

La embajadora Rivera agradeció esta donación que contribuirá a fortalecer la atención médica a través del Ministerio de Salud, MINSA.

-Publicidad-

Se compartió además la estrategia responsable y efectiva que ha tenido el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de Nicaragua, contra el COVID-19.

Los empresarios expresaron su satisfacción y agrado, pidiendo trasmitir sus felicitaciones al Gobierno del Presidente Comandante Daniel Ortega y la Vice-Presidenta, compañera Rosario Murillo, por su respuesta concreta y admirable ante esta Pandemia, para proteger la Vida y la Salud de los nicaragüenses.