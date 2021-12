El rapero Drakeo The Ruler fue asesinado durante un festival en Estados Unidos

El rapero estadounidense Drakeo The Ruler, de 28 años, fue asesinado tras recibir una estocada en el cuello durante una trifulca ocurrida en el Festival Once Upon A Time, en la ciudad de Los Ángeles.

El rapero Drakeo The Ruler

Darrell Caldwell, su nombre verdadero, recibió al menos una puñalada en el cuello tras ser atacado por un grupo de hombres entre los bastidores del evento.

Aunque Drakeo fue trasladado de urgencia a un hospital cercano, lamentablemente falleció debido a las graves lesiones que recibió.

La trifulca comenzó el pasado sábado a eso de la 8:30 pm justo antes de las presentaciones de las leyendas Snoop Doog y 50 Cent; las cuales fueron suspendidas por los organizadores.

¿Quién era Drakeo The Ruler?

Darrell Caldwell nació un 1 de diciembre del año 1993 en el sur de Los Ángeles y fue criado únicamente por su mamá.

Fue descrito por los expertos como un cantante con un “flow” único que elegía metódicamente palabras poéticas y extrañamente expresivas. El diario Los Ángeles Times lo catalogó como “el estilista de la costa oeste más original en décadas”.

Caldwell lanzó su primer album a comienzos del año 2021 y luego lanzó 10 recopilaciones (mixtapes), incluyendo uno que produjo mientras estaba detenido por el asesinato de un joven de 24 años en el 2016.

Finalmente fue absuelto de los cargos de asesinato e intento de asesinato y firmó un acuerdo por los delitos de conspiración; obtuvo su libertad en el año 2020.

Precisamente ese album fue catalogado por los críticos como quizás el mejor disco jamás grabado tras las rejas.

Su sencillo “Talk to Me”, cantado junto con Drake, fue el primero en llegar a la lista Billboard R & B / Hip-Hop.