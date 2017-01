El Predio, un nuevo concepto de emprendimiento

Una combinación de buena comida, ambiente relajado y seguro, son los principales elementos de El Predio, un espacio donde disfrutar con los amigos o la familia es una experiencia que deja un buen sabor de boca, porque ofrecen excelentes platillos de comida gourmet.

El Predio inaugura un nuevo concepto de diversión y esparcimiento. Este experimento, ideado por los norteamericanos Erick Later y Oliver Best, se inspira en los Food Trucks, tendencia culinaria sobre ruedas, que se han extendido en ciudades de Norteamérica.

Por el momento se han instalado 7 establecimientos de comida rápida que ofrecen al público menús especiales al estilo gourmet, pero Erick y Oliver siguen evaluando ofertas para que otros negocios, principalmente de jóvenes emprendedores y amantes de la buena comida, puedan establecerse en ese lugar.

Los emprendedores

Erick Slater, procedente de Chicago, y Oliver Best, de Portland, Estados Unidos, son los creadores de El Predio. Ambos también son propietarios de la reconocida pizzería Pan de Vida, cuyo establecimiento es un camión transformado en panadería rodante.

Erick Slater comenta que El Predio es una idea que nació a partir de un problema. “Necesitamos un espacio grande para poder instalar el camión aquí en Managua, teníamos la necesidad de buscar un parque para vender, además necesitábamos electricidad y agua”, explica.

Así nació la idea original de El Predio, como una solución para todos los emprendedores que tienen carritos de comida, señala Slater.

El Predio es un lugar tranquilo, ideal para las familias y donde los clientes pueden satisfacer los gustos más variados en lo que a comida se refiere.

“Esto ha sido muy bueno, tenemos más de 100 solicitudes de gente que quiere un negocio aquí. Además de la gente, los clientes, están mucho más alegres de lo que pensamos. Estamos viendo sonrisas, la gente viene con toda la familia”, asegura Slater.

Oliver Best, co-propietario de El Predio, detalla que el lugar es un espacio abierto de 4 mil varas cuadradas, ubicado en uno de los mejores puntos de la ciudad, en la primera entrada a Las Colinas.

“Tenemos espacios para 9 carritos, pero pensamos que se pueden instalar pequeñas tiendas de cositas como ropa, zapatos y artesanías”, explica y menciona que en Estados Unidos es común este tipo de negocios, donde la gente puede consumir comida gourmet de calidad a un precio realmente bajo.

Oliver también reitera que El Predio nació de una necesidad que tenían para su negocio Pan de Vida. “Estábamos pensando en nuestro camión y un restaurante abierto, pero cuando vimos que este terreno es muy grande, entonces pensamos alquilar espacios para otros negocios”, resaltó.

En las próximas semanas las familias que visiten El Predio también podrán disfrutar de cine al aire libre, juego para niños y música.

Un país de oportunidades

Este par de emprendedores también consideran que el país presta las condiciones, sobre todo de seguridad, que permiten que las inversiones, nacionales o extranjeras, sean grandes o pequeñas, se desarrollen tranquilamente.

Para ellos, como para los demás emprendedores que les acompañan en su nuevo concepto de negocio, los jóvenes pueden desarrollar sus talentos, crear e innovar sin ningún inconveniente en Nicaragua.

En la variedad está el gusto

El Calache, Grillers, Kiss Me, BBQ Shack, Truck & Bros, Pan de Vida, The Last Stop, son los primeros negocios que se instalaron en El Predio. Cada uno ofrece una especialidad de comida diferente y los clientes quedan satisfechos con sus creaciones culinarias.

Gabriela Romano, co-propietaria de The Last Stop, comenta que su negocio que dirige con su hermano que es el chef, tiene más de tres años de ofrecer comida rápida en Managua.

“Pero tenemos una semana de estar ubicados aquí en El Predio. Tenemos muy buena aceptación, ha habido muy buen tráfico de clientes, hay mucha variedad de comida porque no estamos solamente nosotros. Este es un concepto excelente, ha sido muy bueno, realmente la creatividad que tienen los dueños es genial, ellos están innovando no solamente en comida. Tienen planes de poner pantallas, poner películas, música en vivo y eso va a ser muy bueno para los jóvenes”, dijo Romano.

The Last Stop, ha ofrecido a los visitantes comidas que van desde paella y camarones, hasta hamburguesas con pesto, puyazo y costillas.

Marcela Betancourt, trabajadora del BBQ Shack, dice que en los dos días que tienen de haberse instalado en El Predio han tenido mucha aceptación y excelentes ventas.

“Estamos satisfechos con este lugar, la gente viene, ven el menú y se llevan lo que más les gusta, quedan encantados. Nosotros estamos ofreciendo costilla de cerdo a la barbacoa, pecho de res, cerdo deshilachado, burritos, sándwiches y toda clase de bebidas. A la gente le ha encantado este concepto y nos han felicitado”, dijo Betancourt.

Benjamín, originario de California, es propietario de la sorbetería Kiss Me. Mientras atiende a los clientes que se aglomeran en su establecimiento cuenta que le he ido muy bien en las ventas.

“Nos ha ido muy bien, hay mucha gente, la estamos pasando bien aquí. Este es un lugar divertido alegre para la familia donde pueden disfrutar un poco”, relata.

Lo especial de Kiss Me son los sabores originales de sus helados y sus auténticos y ocurrentes nombres. Este fin de semana ofrecieron el famoso “Lodo de Matagalpa”, “Chessecake Guayaba”, “Viva Limón Jodido”, “Cada loco con su tema”, “Flor de Coco”, y “En las Nubes”.

Y la gente de Grillers, que no pudo atendernos porque estaban súper ocupados sirviendo a los clientes, tiene un menú muy rico que incluye hamburguesas, arracheras, elotes asados, chicharrón dominicano, costillas de res y puyazo.

Idea fenomenal

Familias enteras llegan a El Predio para distraerse, comer algo rico y estar tranquilos mientras termina el fin de semana.

“Es la segunda vez que vengo, ya se lo he comentado a todos mis amigos, es un lugar súper genial, agradable, me gusta. La primera vez que vine la pasamos tranquilo, además la comida es muy buena”, expresó Mónica Zúñiga, quien acompañada de un par de amigas disfrutaba unas costillas BBQ.

Rebeca González, otra joven que le gustó la idea de El Predio, consideró que este es un nuevo lugar que llama la atención.

“Me gusta el concepto porque es algo nuevo. Hoy vine por segunda vez y me gusta, además la comida está muy buena”, aseguró.

Algunos clientes como doña Patricia Escobar, menciona que el lugar reúne todas las condiciones para reunirse con la familia. “Es un lugar tranquilo, seguro, pareciera una feria, a nosotros nos gustan las ferias y venir aquí me siento como si estuviera en una feria allá en mi ciudad. Además aquí cada quien come lo que más le guste y los precios no son tan caros”, mencionó doña Patricia.

Josué Poveda, otro de los nuevos clientes de El Predio, dijo que se sentía a gusto con sus amigos. “La estamos pasando bien, probando un poquito de todo, y aquí uno puede tomarse sus cervecitas bien heladas. La comida es muy buena y es un buen ambiente para nosotros los jóvenes, creemos que vamos a regresar pronto”, afirmó.