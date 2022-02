El MVP 2021 Santos Jarquín inicia el Pomares 2022 con una victoria

El lanzador derecho de los Indios del Bóer, Santos Jarquín, quien fue el Jugador Más Valioso (MVP) del torneo German Pomares 2021, inició este campeonato con victoria ante las Brumas de Jinotega.

Santos Jarquin, de los Indios del Bóer

Jarquín, quien ganó el liderato de efectividad y ponches de la temporada anterior con los capitalinos, arrancó este año (2022) con triunfo tras una labor de cinco entradas, dos carreras limpias; se enfrentó a 18 bateadores, permitió solamente cuatro sencillos, regaló una base por bolas y siete ponches.

En la actuación del pasado viernes solamente realizó 77 lanzamientos.

La segunda apertura de Jarquín será este sábado a las 10 de la mañana en el Antiguo Estadio Nacional ante Zelaya Central.

Los Indios vienen de ganar sus dos compromisos ante las Brumas de Jinotega, por su parte Zelaya le gano los cuatro a Madriz.

La segunda victoria de los Indios fue el sábado en extra inning, donde el relevista Fulvio Delgado se llevó el triunfo.

En un partido donde Heberto Pérez abrió y estaba ganando 4-1, pero el relevo permitió q los jinoteganos empataran y posteriormente los capitalinos lo ganaran en entradas extras. Los dos juegos del domingo en Jinotega no se realizaron por lluvia.

Los partidos del sábado 26 febrero del 2022 serán los siguientes:

En Puerto Cabezas, 10 am, Costa Caribe Norte vs Boaco.

Antiguo Estadio Nacional, 10 am, Bóer vs Zelaya Central.

En Nindirí, 10:00 AM, Masaya vs Madriz.

En Jinotega, 1:00 PM, Brumas de Jinotega vs Río San Juan.

En Bonanza, 1:00 PM, Las Minas vs Indígenas de Matagalpa.

En Nueva Segovia, 1:00 PM, Nueva Segovia vs León.

En Estelí, 1:00 PM, Estelí vs Tigres de Chinandega.

En Rivas, 1:00 PM, Frente Sur-Rivas vs Tiburones de Granada.

En Corn Island, 2 pm, Costa Caribe Sur vs Cafeteros de Carazo.

En Estadio Nacional, 3 PM, Dantos vs Toros de Chontales.