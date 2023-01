Gerard Piqué no suelta su nombre de las tendencias y desafortunadamente la mayoría de ocasiones no es por un buen motivo. A esta lista de veces en que el ex jugador está en boca de todos le sumamos su última polémica pues afirman que le había sido infiel a su novia Clara Chía Martí.

¿El karma? Gerard Piqué le fue infiel a clara Chía con una abogada

Hasta ahora, ambos se mantienen distanciados tras el lanzamiento de la canción de Shakira y Bizarrap, pero ¿habrá tenido que ver la presunta infidelidad en este alejamiento? Te contamos todo lo que sabemos del tema.

Las sospechas de la presunta infidelidad se dieron a conocer cuando el periodista Jordi Martín subió historias a su cuenta de Instagram en la que adjuntó la captura de pantalla de un perfil de la misma red social y etiquetó a Gerard Piqué preguntándole si la conocía.

“Que no te extrañe que Shakira te tire al mundo entero encima tuyo”, agregó sin dar más detalles.

La story solo permaneció poco tiempo antes de ser eliminada, pero fue suficiente para que las personas corrieran al perfil de la presunta implicada y supieran que se llama Julia, es de Barcelona y es abogada. Se desconoce la edad de la joven, quien tiene más de 24 mil seguidores y tras la revelación hizo privada su cuenta.

Todo podría indicar que la infidelidad en realidad se la pudo haber hecho a Shakira, pero al no mencionar tiempos exactos, Jordi dejó abierta la posibilidad de que esta traición de Gerard Piqué haya sido durante el mismo año que ha estado saliendo con Clara Chía, y mientras permanecía aún junto a la madre de sus hijos.

Habrá que esperar a que el periodista brinde mayor información sobre la nueva persona cuyo nombre reluce en la polémica de Piqué y Shakira.