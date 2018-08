El impresionante puente de “hormigas legionarias” unidas para saquear un panal de avispas en Brasil

Un hombre de Florianópolis, Brasil, captó el cautivante momento en que miles de hormigas legionarias (también conocidas como hormigas militares o marabunta) se unieron para crear un puente colgante que les permitiera invadir y saquear un nido de avispas en el techo de una vivienda.

El ingeniero eléctrico Francisco Boni filmó la secuencia y la compartió en redes sociales con el siguiente mensaje: “Ataque de hormigas legionarias a un nido de avispas. Impresionante el nivel de inteligencia de enjambre y cálculo colectivo para formar ese puente”.

Y agregó: “Cuando ocurre este tipo de ataque, las avispas generalmente escapan y las hormigas no se van hasta que han saqueado por completo el panal, llevándose larvas y huevos, así como a algunos adultos que no lograron escapar”.

Boni explicó también cómo la estructura tipo puente benefició a la maniobra: “Para las hormigas es más efectivo seguir el rastro por un puente que baja y luego sube que en una caminata al revés, de cabeza al suelo. También es probable que al revés las hormigas no puedan transportar cargas importantes”.

Las hormigas legionarias suelen recurrir a técnicas agresivas cuando necesitan recolectar alimentos.

El video de Boni fue publicado el domingo y ya ha sido visto por casi 950.000 personas y retuiteado unas 12.000 veces.

Attack of legionary ants (also known as army ants or marabunta) to a wasp honeycomb. Impressive the level of swarm intelligence and collective computation to form that bridge. pic.twitter.com/StvDkmv8x8

— Francisco Boni (@boni_bo) August 5, 2018