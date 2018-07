El hombre más viejo del mundo cumplió 113 años: ¿cuál es su secreto?

El año en que nació Masazo Nonaka, Albert Einstein publicó su artículo sobre la teoría de la relatividad, Theodore Roosevelt fue investido como el 26º presidente de Estados Unidos y Bertha von Suttner se convirtió en la primera mujer en ganar el Premio Nobel de la Paz. Era 1905.

Ahora, 113 años después, Nonaka es ahora el hombre más viejo que existe, según el Libro Guinness de los Récords. Y ahora está celebrando su cumpleaños número 113.

Nonaka recibió el título en abril, después de que falleciera Francisco Nuñez Olivera, de España, a la edad de 113 años.

Según Ginness, Nonaka creció con seis hermanos y una hermana en Ashoro, una pequeña ciudad en Hokkaido, la más septentrional de las cuatro islas principales de Japón. En 1931, se casó con una mujer llamada Hatsuno, con la que tuvo cinco hijos. Según The Independent, durante la mayor parte de su vida, Nonaka regentó una posada en Ashoro, cerca de las populares aguas termales de la ciudad.

Nonaka atribuye su longevidad al hecho de sumergirse en los manantiales ricos en minerales, así como su amor por los dulces. Su hija señaló a Guinness que cree que es porque él lleva una vida libre de estrés: “Si él no quiere algo, se asegurará de que todos lo sepan”.

Ha pasado la mayor parte de su larga jubilación leyendo el periódico después del desayuno, viendo programas de samurais y lucha en televisión y cuidando a sus mascotas, dos gatos llamados Haru y Kuro, que reciben los restos de la mesa cuando Nonaka no quiere comer más.

El hombre se une así a una considerable lista de japoneses que han ostentado el título de hombres o mujeres vivos más viejos. En 2017, el país tenía un récord de 67.824 personas mayores de 100 años, de las cuales aproximadamente el 88 por ciento eran mujeres. Nabi Tajima, una mujer japonesa, era la persona viva más anciana hasta su muerte. Tenía 117 años. El hombre más viejo también era japonés: Jiroemon Kimura, que murió en 2013 a la edad de 116 años.

Tal longevidad generalizada tiene un costo. La población de Japón tiene la mayor proporción de personas mayores de 65 años en el mundo, pero las tasas de natalidad están disminuyendo y el país está luchando para asumir la responsabilidad de cuidar a los muchos jubilados que hay en toda la nación.

Pero el título de Nonaka no ha llegado sin controversia. Se cree que Fredie Blom, un sudafricano que celebró su cumpleaños número 114 en mayo, es el hombre más viejo. El Libro Guinness de los Récords dijo a The Washington Post que Blom no estaba siendo considerado para ese reconocimiento.