Así de bella quedó Xiomara Blandino, con su espectacular cambio de look

Uno de los principales compromisos que debemos asumir como jóvenes y nicaragüense es continuar el legado inmortal de nuestros artistas. Otto de la Rocha, crecimos disfrutando cada mañanita de tus cuentos, esos que escuchamos en la radio, esos que nos hacían reír o temblar de miedo…. Don Otto es y será un maestro de Amor Patrio, el más humilde de todos los artistas nacionales, nos vas a seguir inspirando a conocer la profunda alma del Nicaragüense. No vamos a olvidarnos de Aniceto, ese nica, jodedor, bandido, pícaro. Solo los nicas entendemos lo que es enamorarse de la Pelo E Maíz y de la Morenita de Ojos Negros…. Sólo nosotros sabemos lo que es eso 🤍 Gracias Otto! Celebramos tu vida y tu legado a Nicaragua. @_alondraleyton Especial #OttoDeLaRocha Cuéntenme qué cosa jamás van a olvidar ustedes de Don Otto?