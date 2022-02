El cantante Farruko se convierte al Señor Jesucristo

El cantante puertorriqueño Farruko pidió perdón a todos sus seguidores por la letras de sus canciones y reconoció a Dios como su único salvador; durante un concierto celebrado en la ciudad de Miami.

“Yo no sabía el mensaje que yo estaba diciendo en mis canciones (…) No me siento orgulloso de eso”, dijo el reggaetonero durante su actuación la noche del pasado sábado en el FTX Arena de Miami.

“Sabe Dios a cuántos de sus hijos les hice daño. Y hoy en día me paro como un varón a decirles que me perdonen como ser humano porque el amor empieza por el perdón”, afirmó el reconocido cantante.

Farruko confesó que desde hace un tiempo sostuvo un encuentro con Papa Dios y que desde entonces vive un proceso de transformación y sanación espiritual.

También aseguró que “Todos somos pecadores, lo dice la Biblia” o que “Dios es bueno”, al tiempo que confirmó su conversión religiosa. “Hoy día puedo decir que Dios está bregando conmigo”.

Según varios videos que circulan en redes sociales, mientras sonaba su famosa canción titulada Pepas, en la cual habla sobre el consumo de drogas durante las fiestas en las discotecas, éste no cantó su letra.

La decisión de Farruko generó mucha controversia en las redes sociales; algunos criticaron que fueron a pagar por un concierto cuando en realidad recibieron una misa.

Uno de sus espectadores comentó en Twitter: Iba a vacilar en un concierto de reguetón y recibí un sermón. 250 dólares para ir a misa del pastor Farruko.

Posteriormente el artista publicó un extenso manifiesto en Instagram donde cita algunos versículos para luego afirmar que solo quiere predicar el amor.

Dios nos creó con un libre albedrío cada cual es libre de tomar el camino que crea correcto para su vida. Yo no soy religioso ni extremista ni fanático ni el más cristiano. Soy un chamaco con muchos defectos. Mucho menos soy quién para decirles que hacer con su vida. Únicamente soy un mensajero que le va a gritar al mundo lo que nadie predica en estos tiempos: el amor.

Carlos Efrén Reyes Rosado, el nombre real de Farruko, es un cantautor y rapero puertorriqueño que ha trabajado con los principales exponentes de la música urbana tales como Daddy Yankee.