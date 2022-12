El cáncer agrava el estado de salud de Pelé

El estado de salud de Pelé ha sido seguido de cerca alrededor del mundo debido a que la leyenda se encuentra hospitalizado en un centro médico de Brasil debido a varias enfermedades que lo aquejan y una de sus hijas confirmó que su situación no ha mejorado, por lo que no podrá salir para las fiestas decembrinas.

Aunque ha habido reportes de que supuestamente Edson Arantes do Nascimento, mejor conocido como Pelé, estaría en sus últimas semanas con vida, sus hijas han salido a desmentir esta información y el mismo exjugador felicitó a Argentina por ganar el Mundial de Qatar 2022.

A través de su cuenta de Instagram, Kely do Nascimento, una de las hijas de ‘O Rei’, señaló que su papá no ha presentado una mejoría notable de las enfermedades que lo aquejan, entre ellas cáncer de colon, por lo que no pudo ser dado de alta para que pasará la Navidad en casa.