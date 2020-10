El Barcelona arranca su camino en La Champions

Este martes 20 de octubre se pone en marcha la jornada 1 de la Liga de Campeones de Europa, Champions, donde el actual campeón es el conjunto alemán Bayern Múnich.

En esta jornada el Barcelona estará recibiendo al Ferencvaros de Hungria, quien es el actual campeón húngaro, pero en teoría el rival más débil del grupo.

El Barcelona llega al duelo con dudas tras empatar en casa ante el Villarreal y perder de visitante ante el Getafe, en los dos últimos desafíos de la liga española.

Ferencvaros acumula dos victorias en liga y dos empates en Champions de manera consecutiva. Los húngaros acumulan 19 partidos sin perder en todas las competiciones (Champions y liga), demostrando que saben competir en todos los escenarios.

El equipo español, que dirigue Koeman, es el amplio favorito para la victoria y hasta por goleada.

El Barça estará más pendiente del clásico ante el Real Madrid el fin de semana que en golear al Ferencvaros. El partido se realizará 1 pm hora de Nicaragua.

Probables Alineaciones:

Barcelona: Neto; Dest, Lenglet, Piqué, Roberto; De Jong, Busquets; Ansu, Coutinho, Trincao; y Messi.

Ferencvaros: Dibusz; Heister, Kovacevic, Frimpong, Lovrencsics; Kharatin, Skavrka, Laïdouni; Nguen, Boli e Isael.

La jornada de este martes será la siguiente: Dinamo vs Juventus, Zenit vs Brujas, Chelsea vs Sevilla, Lazio vs Borussia, PSG vs Manchester United, Leipzig vs Basaksehir y Rannais vs Krasnodar.