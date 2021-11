El actor Heath Freeman, de Bones y NCIS fue encontrado sin vida

El actor estadounidense Heath Freeman, de 41 años de edad, falleció en su casa de habitación en Texas mientras dormía tranquilamente por causas que aún se investigan.

La ex Miss Estados Unidos Shanna Moakler fue la primer persona en publicar sobre la muerte de Freeman publicando en Instagram: “Con el corazón roto al enterarme de la pérdida de mi querido amigo Heath Freeman, talentoso actor, director, productor, destacado chef y un sólido amigo. Te extrañaremos mucho y apreciaré cada recuerdo increíble”.

Freeman había estudiado actuación y cine en la Escuela de Artes Tisch de la Universidad de Nueva York y en la Universidad de Texas, en Austin.

Su mánager Joe S. Montifiore confirmó la noticia con la siguiente declaración escrita: Estamos realmente devastados por la pérdida de nuestro amado Heath Freeman. Un ser humano brillante, con un espíritu intenso.

“Nos deja una huella imborrable en el corazón. Su vida estuvo llena de profunda lealtad, afecto y generosidad hacia su familia y amigos, así como por un extraordinario entusiasmo por la vida”, continuó el comunicado.

Su primer trabajo actoral fue en un episodio de ER en el año 2001. El interpretó al personaje de Howard Epps, el primer asesino en serie que apareció en Bones durante las primeras entregas de la serie.

Heath Freeman, actor principalmente reconocido por su papel como el asesino serial ‘Howard Epps’ en la serie Bones

También tuvo papeles en películas como Skateland, All American Christmas Carol y Warrior Road así como NCIS, The Closer, Without a Trace y Raising the Bar.

Sus últimos trabajos fueron en las películas que están pronto a estrenarse Devil’s Fruit y Terror on the Prairie.