Eiza González sufrió “bochornoso” accidente en Cancún (+FOTOS)

La actriz mexicana Eiza González volvió a ser noticia en diferentes portales de espectáculos, pero no por sacar a relucir su infartante figura, sino por algo totalmente impensado.

La protagonista de From Dusk Till Dawn jamás pensó que durante un día de playa recibiría la “visita” de su periodo menstrual, hecho que provocó que la parte inferior de su diminuto traje de baño se manchara y que fuera captada por el lente de un paparazzi.

Here’s Mexican celeb Eiza Gonzalez looking hot in a striped bikini at a beach in Mexico! #celebrity #hot #sexy #bikini pic.twitter.com/cO1EoXQLN4

— Lapon Porn (@laponproject) January 13, 2017