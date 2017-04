EEUU bombardeó los túneles que ellos construyeron en Afganistán, según Snowden

El ex contratista de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA), Edward Snowden, aseguró que su país utilizó la Madre de Todas Las Bombas para destruir complejos de túneles construídos por ellos mismos.

Snowden sugirió, citando un reporte del diario The New York Times de 2005, que la construcción de los complejos de túnes de la cueva de Tora Bora, situados en la provincia afgana de Nangarhar, fueron financiados por la CIA en 1980 para apoyar a los mujahedden, quienes pelearon contra los soviéticos.

El ex analista de la NSA calculó que el costo de la bomba, que fue lanzada a las 7 de la noche del jueves, fue de 314 millones de dólares.

The bomb dropped today in the middle of nowhere, Afghanistan, cost $314,000,000. https://t.co/mV6sJoMIFJ (credit @thenib) pic.twitter.com/aj0Om5RhAV

— Edward Snowden (@Snowden) April 13, 2017