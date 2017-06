EE.UU.: Múltiples muertos en un tiroteo en una zona industrial de Orlando

La Policía está investigando un tiroteo que ha tenido lugar alrededor de las ocho de la mañana de este lunes (hora local) en una zona industrial de Orlando, Florida (EE.UU.), y que ha causado múltiples muertes, informa AP.

Existen reportes que apuntan que el número de víctimas mortales es cinco. Otros medios indican cuatro.

La Oficina del Sheriff del Condado de Orange indica que la situación ha sido “contenida” y “estabilizada”. “Varios muertos. Situación controlada. El ‘sheriff’ [Jerry Demmings] va a informar tan pronto como haya información precisa”, ha publicado la oficina en su cuenta de Twitter.

Aunque por el momento no hay información oficial disponible, la cadena WKMG indica que un empleado descontento habría abierto fuego dentro de un negocio. El tirador habría sido abatido.

OCSO working shooting scene that has stabilized. Multiple fatalities. Situation contained. Sheriff will brief as soon as info is accurate.

— OCSO FL News (@OrangeCoSheriff) June 5, 2017