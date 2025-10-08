Producción Nacional de repollo proyecta cosecha de 2 millones 400 mil unidades en Octubre

La producción de repollo continúa consolidándose como un rubro de alta relevancia dentro del sector agrícola nacional, siendo esencial para el amplio consumo en los hogares nicaragüenses.

Campo de cultivo de repollos verdes

Este cultivo representa una fuente significativa de ingresos y contribuye directamente a la seguridad alimentaria del país, gracias a su disponibilidad durante todo el año.

En seguimiento al monitoreo mensual realizado por el Ministerio Agropecuario (MAG), se reporta una expectativa de cosecha de 2.4 millones de unidades de repollo para el mes de octubre de 2025.

Esta robusta producción será garantizada principalmente por las Familias Productoras ubicadas en municipios clave, entre ellos, Estelí, Matagalpa y San Rafael del Norte, La Concordia y Jinotega.

