Producción de subproductos lácteos supera los 10 millones de litros en el país

Diez millones 400 mil litros de subproductos lácteos —incluyendo yogur, leche agria y crema— fueron producidos en Nicaragua entre los meses de Enero y Agosto de 2025.

Esta cifra fue reportada por el Ministerio Agropecuario (MAG), tras un monitoreo realizado en establecimientos lácteos tanto industriales como artesanales a nivel nacional.

La producción de este rubro es fundamental para la seguridad alimentaria de las familias nicaragüenses, dado su alto consumo en la dieta diaria.

Además de su importancia nutricional, la cadena de valor de los lácteos contribuye significativamente a la dinamización de la economía local y nacional.

Este sector involucra a productores, procesadores, comerciantes y consumidores, lo que se traduce en la creación de empleos y el fortalecimiento de los mercados locales.

