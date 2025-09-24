Económicas y Empresariales

Producción de carne de pollo en Nicaragua supera los 284 millones de libras en 2025

La producción avícola, especialmente la de carne de pollo, ocupa un lugar destacado dentro del sector pecuario en Nicaragua, debido a su impacto en la economía nacional y su papel fundamental en la Seguridad Alimentaria.

Esta actividad genera empleo e ingresos para miles de nicaragüenses, incluyendo productores, comerciantes y pequeños empresarios vinculados a la cadena de valor del pollo, lo que contribuye de manera significativa al crecimiento económico en distintas regiones del país.

Datos del Ministerio Agropecuario (MAG) indican que, hasta el mes de agosto de 2025, la producción de carne de pollo alcanzó las 284.7 millones de libras, provenientes de más de 270 granjas tecnificadas y semi-tecnificadas distribuidas a nivel nacional.

