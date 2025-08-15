Onda Pinolera cumple 15 años al aire en Tu Nueva Radio YA

Onda Pinolera, el programa juvenil más escuchado de todo el país, celebra 15 años de estar al aire, entreteniendo tus tardes, a través de la señal de Tu Nueva Radio YA.

El programa de la “Chavalada” nacional nació desde la Red de Jóvenes Comunicadores, el 11 de agosto del 2010, con el objetivo de Informar, Educar y Entretener.

Este proyecto comunicacional involucra a jóvenes estudiantes y protagonistas del movimiento de la Red de Jóvenes Comunicadores para formar nuevos talentos en Radio, Televisión y Redes Sociales.

Los “quinceañeros” expresaron que están felices de ser parte de esta escuela informando la Verdad Verdadera, respaldando al Buen Gobierno Sandinista que dirigen nuestros Copresidentes Comandante Daniel Ortega y la Compañera Rosario Murillo.

Los jóvenes comunicadores también agradecieron la confianza y el apoyo brindado por el compañero Dennis Schwartz Galo, Director de La Nueva Radio YA, para compartir de manera directa con el pueblo nicaragüense.

El programa Onda Pinolera tiene segmentos como: tecnología, farándula, sexualidad y deportes, en sus ediciones de lunes a viernes en horario de 5 a 6 de la tarde, con las voces de jóvenes apasionados por la comunicación.

Con un enfoque juvenil, el programa que ha sido testigo de 15 generaciones, celebra vestido de rosa junto ex integrantes del programa, agradeciendo a los radio-oyentes por formar parte del programa y hacerlo una exitosa realidad.