Nicaragua proyecta cosecha de 25,800 quintales de chiltoma en octubre

El Ministerio de Salud (MINSA) realizará el próximo viernes, el Sexto Simposio de Oncología, para fortalecer los conocimientos del personal médico en el diagnóstico y tratamiento del cáncer, incorporando nuevas herramientas tecnológicas que nos permitan seguir mejorando la atención integral a las familias.

Se informó que participarán 100 médicos especialistas en cirugía, ginecología, medicina interna, intensiva y general. Los galenos provienen de Zelaya Central, Río San Juan, Boaco y Chontales.

La actividad se desarrollará en el Hospital Comandante Camilo Ortega Saavedra, en la ciudad de Juigalpa.