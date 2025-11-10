Nicaragua Emprende 2025 cierra con éxito: ventas superan 1 millón 400 mil córdobas

La 8ª edición de Nicaragua Emprende concluyó con éxito en el Centro de Convenciones Olof Palme, celebrando la creatividad de más de 135 emprendedores de todo el país. Durante tres días, más de 5,000 personas asistieron al evento.

El impacto económico fue notable, registrando ventas de un millón 424 mil córdobas y generando más de 104 nuevos enlaces comerciales a través de Ruedas de Negocios.

La plataforma también ofreció formación integral a los protagonistas, brindando más de 100 asesorías técnicas de instituciones como el MINSA y la DGI en temas de formalización, salud y cumplimiento tributario.

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El evento reafirma el compromiso del Gobierno sandinista de impulsar el desarrollo de los emprendimientos bajo el modelo de Economía Creativa.