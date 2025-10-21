LOTO se suma al mes rosa corriendo por la vida de las mujeres nicaragüenses

LOTO Nicaragua participó activamente en la jornada mundial de prevención del cáncer de seno a través de la carrera rosa «Yo Corro por Ellas» realizada el pasado domingo, reafirmando su compromiso con la prevención y el apoyo a mujeres que enfrentan esta enfermedad que afecta a miles de nicaragüenses.

«Yo Corro por Ellas» reúne a LOTO con sobrevivientes y familias en jornada de concientización

La empresa de lotería electrónica con respaldo internacional propiedad de Canadian Bank Note (CBN) demostró una vez más su responsabilidad social al unirse a esta importante causa que busca salvar vidas a través de la detección temprana y la concientización colectiva.

La empresa ha promovido durante nueve años la importancia del autoexamen para fomentar la detección temprana bajo el lema «No lo dejes a la suerte, ¡examínate!«, iniciativa que busca sensibilizar sobre la relevancia de la prevención y representa una oportunidad para fortalecer la concientización colectiva respecto al cáncer de mama entre las mujeres nicaragüenses.

Claudia Gutiérrez, directora de asuntos corporativos de la empresa, señaló: «En LOTO consideramos que la prevención es clave, por ello participar en esta causa, transmite a las mujeres el mensaje de acompañamiento, aquí estamos corriendo más de 10 personas, familias, sobrevivientes, pacientes de cáncer de seno, todos a una voz diciendo podemos vencer esta enfermedad con apoyo en todo sentido y por su puesto con una detección temprana«.

Compromiso corporativo

La participación en el mes rosa está incluida en las acciones de Responsabilidad Social Corporativa de LOTO y de su grupo de voluntarios, quienes cada año desarrollan proyectos enfocados en salud, educación y bienestar social. La empresa también contribuye económicamente a la Lotería Nacional, demostrando su compromiso integral con el desarrollo del país y el apoyo a programas sociales que benefician a la población nicaragüense.

Se destaca que el juego legal y responsable puede generar oportunidades y esperanza para las familias nicaragüenses. LOTO Nicaragua estuvo presente en la carrera, sumándose a quienes promueven la continuidad de los sueños y demuestran que es posible enfrentar adversidades cuando existe apoyo comunitario y solidaridad entre las personas que luchan contra esta enfermedad.

LOTO es una empresa de lotería electrónica con respaldo internacional propiedad de Canadian Bank Note (CBN), que tiene presencia en Nicaragua desde 2011. Su oferta de juegos está disponible en todo el territorio nacional a través de su red de casi 1,600 Agentes de venta, generando 110 fuentes de empleo directo y más de 3,000 de forma indirecta, consolidándose como una empresa comprometida tanto con el entretenimiento responsable como con el desarrollo social del país.

La participación de LOTO en «Yo Corro por Ellas» reafirma su compromiso de nueve años con la salud de las mujeres nicaragüenses, enviando un mensaje claro de que la prevención y el apoyo mutuo son fundamentales para vencer el cáncer de seno y mantener viva la esperanza en cada familia que enfrenta esta batalla por la vida.