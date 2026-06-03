La Curacao y RadioShack premian a ganadores de «El Pase Mundialista»

La Curacao y RadioShack entregaron oficialmente los premios de la promoción «El Pase Mundialista, vive de cerca el fútbol con tus compras«, que convirtió a cuatro clientes en ganadores de una experiencia todo incluido para disfrutar partidos del Mundial en Estados Unidos.

Ganadores viajan al Mundial EEUU con La Curacao

La entrega se realizó hoy, en Managua, como parte de la campaña con la que ambas marcas premiaron la fidelidad de sus clientes durante la temporada futbolera.

Los ganadores fueron Rosa Cristina Balladares Chavarría, Luis Fernando Orellana Barahona, Bayardo Enrique Etienne Pérez y Alfonso Rafael Corrales Salmerón, quienes podrán vivir de cerca la emoción del fútbol internacional.

Cada premio incluye boleto aéreo de ida y regreso, hospedaje, seguro de viaje, entradas categoría 1 para dos partidos de dieciseisavos de final del Mundial y transporte interno entre aeropuerto, hotel y estadio.

¡Tremendo viaje para vivir el fútbol al máximo!

Jessica Barquero, gerente de Mercadeo de Grupo Unicomer, destacó que la empresa cumple nuevamente su promesa de premiar la preferencia de sus clientes con experiencias memorables.

La promoción estuvo vigente en Tiendas La Curacao, Ópticas La Curacao y RadioShack.

Para participar, los clientes realizaron compras mínimas de C$10,000 en La Curacao y Ópticas La Curacao. En RadioShack, participaron quienes compraron desde C$2,500 en productos de la marca.

Los clientes que adquirieron sus productos al crédito recibieron doble oportunidad para participar en el sorteo.

Barquero expresó que la confianza de los consumidores motiva a la empresa a seguir innovando y creando promociones de alto valor.

La celebración mundialista no se queda ahí. La Curacao anunció el lanzamiento de su nueva campaña “Listos para Ganar, los Premios Más Grandes Están en Juego”, con la que continuará premiando a sus clientes durante la fiesta del fútbol.

Fermín Sánchez, gerente Comercial de La Curacao, explicó que esta nueva promoción permitirá participar en rifas de electrodomésticos al adquirir productos de marcas patrocinadoras participantes.

Entre las marcas incluidas figuran AKT, Mabe, Olympia, LG, Samsung, Frigidaire y TCL.

Con estas campañas, La Curacao y RadioShack mantendrán activa la emoción mundialista en sus tiendas, mientras sus clientes aprovechan sus compras para participar por nuevos premios durante la temporada del fútbol.