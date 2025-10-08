Janixia Grill celebra la apertura de su segunda sucursal, en Los Brasiles, entrada a Valle de Sandino

Con mucha alegría, sabor y el calor de la familia, amigos y trabajadores Janixia Grill, los reconocidos Expertos en Asados, inauguraron su sucursal #2 en Los Brasiles, entrada a Valle Sandino.

Durante un recorrido junto a medios de comunicación, los propietarios Norman Pernudis y Janixia Ruiz mostraron las modernas instalaciones que abrirán oficialmente sus puertas a partir del lunes 13 de octubre, ofreciendo almuerzos de lunes a viernes desde las 11 de la mañana y los asados de martes a domingo de 3:30 de la tarde a 10 de la noche.

El chef Pernudis y su esposa, quien se encuentra a pocos días de dar a luz, agradecieron la preferencia del público y el respaldo de la comunidad, lo que ha hecho posible esta expansión.

El acto contó con la presencia del vicealcalde de Managua, Enrique Armas, quien participó en el corte de cinta y felicitó a los emprendedores por su esfuerzo, recordando que en 2020 fueron reconocidos por la Alcaldía con el premio a la “fritanga más limpia y rica”.

‘Hemos acompañado a estos emprendedores durante cinco años, y hoy celebramos su crecimiento. Así como ellos, muchos más negocios están expandiéndose gracias a la Seguridad y Paz que promueve nuestro gobierno”, expresó Armas.

La inauguración fue toda una fiesta con música de marimba, buena comida y una exquisita degustación para los asistentes, quienes una vez más comprobaron la excelente sazón de Janixia Grill, orgullo del sabor nicaragüense.